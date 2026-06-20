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Ya se conoce el primer eliminado del Mundial 2026: este es el equipo que se despide de la Copa del Mundo

La selección quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a octavos de final tras perder sus dos primeros partidos de la fase de grupos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ya hay un primer eliminado en el Mundial 2026: esta selección quedó sin opciones de avanzar
Ya hay un primer eliminado en el Mundial 2026: esta selección quedó sin opciones de avanzar (Foto CARL DE SOUZA / AFP)

El Mundial 2026 apenas comienza a definir a los equipos que continuarán en la lucha por el título y ya dejó a su primer seleccionado eliminado matemáticamente de la competencia.

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Luego de disputar sus dos primeros encuentros en la fase de grupos, una de las selecciones que había generado expectativa entre los aficionados quedó sin posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final y deberá despedirse del torneo antes de tiempo.

¿Cuál fue el primer equipo eliminado del Mundial 2026?

Se trata de Turquía, cuya participación en la Copa del Mundo terminó mucho antes de lo esperado.

La selección europea regresó a un Mundial después de 24 años de ausencia, con una generación de futbolistas jóvenes que despertó ilusión entre sus seguidores. Sin embargo, los resultados no acompañaron al equipo, que no logró sumar puntos en sus primeras dos presentaciones.

Además de las derrotas, Turquía tampoco consiguió marcar goles en ninguno de sus compromisos, reflejando las dificultades que tuvo durante la fase de grupos.

Con este panorama, el conjunto turco se convirtió en el primer seleccionado eliminado oficialmente del Mundial 2026.

Turquía es la primera selección eliminada del Mundial 2026
Turquía es la primera selección eliminada del Mundial 2026 (Foto por BERK OZKAN / AFP)

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¿Cómo le fue a Turquía en el Mundial 2026?

El debut de Turquía se produjo frente a Australia, encuentro en el que perdió por 2-0, complicando desde el inicio sus aspiraciones de avanzar de ronda.

En la segunda jornada del Grupo D, el equipo volvió a perder, esta vez frente a Paraguay, que se impuso por 1-0 y dejó a los europeos sin posibilidades matemáticas de avanzar.

Aunque todavía le resta disputar un último partido frente a Estados Unidos, los resultados obtenidos hasta el momento ya sellaron su eliminación del torneo.

Tras dos fechas disputadas, Turquía permanece en el último lugar del Grupo D con cero puntos y ningún gol anotado, mientras que Estados Unidos lidera la zona con seis puntos.

El seleccionado turco deberá cerrar su participación buscando despedirse con una victoria que al menos le permita terminar su paso por el Mundial con un resultado positivo, aunque ya sin opciones de seguir en competencia.

Turquía le dice adiós a la Copa del Mundo
Turquía le dice adiós a la Copa del Mundo (Foto Patrick T. Fallon / AFP)
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