A la influenciadora Karina García le han estado llegando miles de comentarios a sus redes sociales, ya que hay rumores entre sus seguidores de que se encuentra embarazada de su actual pareja, el cantante estadounidense, Kris R.

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¿Por qué se rumora que Karina García está embarazada?

Las especulaciones sobre el posible embarazo de Karina García comenzaron a tomar fuerza luego de que Yina Calderón lo anunciara a través de sus redes sociales.

Todo inició cuando, en una transmisión en vivo que Yina hizo con su hermana, Juliana; mencionó que una de sus excompañeras de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia estaba embarazada.

Los rumores del embarazo de Karina iniciaron gracias a una confesión de Yina (Foto de Freepik)

Después de la confesión, muchos de los seguidores lo atribuyeron a Karina, quien fue parte del reality y tiene una relación actualmente. Cabe recordar que Yina ha acertado en varias ocasiones al anticipar embarazos de figuras públicas, como ocurrió con la actriz Lina Tejeiro y, gracias a ello, muchos internautas le creen su información.

¿Cuál fue el comentario de Valentino, el hijo de Karina, que hizo aumentar las sospechas?

Actualmente en Colombia, el ambiente futbolero está en su máximo esplendor gracias a la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Por supuesto, Karina García no se quedó atrás y mostró cómo vivió el momento del debut de la Tricolor.

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Se trató de una reunión privada que hizo en su casa para ver el partido con amigos y familia. Allí, se encontraban algunas otras figuras públicas como Valentino Lázaro y Beba de la Cruz, pero también, estaban presentes sus dos hijos: Isabella Vargas, de 18 años, y Valentino, de seis años.

Valentino, específicamente, ha llamado la atención en redes sociales, gracias a su personalidad eufórica y auténtica; tanto así que, en muchos de los clips virales de Karia García también participa él.

Él es Valentino, el hijo de Karina García (Foto de Canal RCN)

Teniendo en cuenta ello, se popularizó un video de la reunión en la casa de Karina, donde Valentino lanzó un comentario asegurando que su mamá no podía tomar licor:

Ma, pero usted no puede

Fueron las palabras de Valentino al referirse a los cocteles que Karina quería tomar durante la celebración.

Las palabras del menor hicieron que aumentaran las sospechas alrededor del presunto embarazo de su mamá, Karina García. Sin embargo, después aclararon de que la razón era que la influenciadora se encontraba haciendo una dieta estricta, donde no podía consumir licor.

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¿Qué ha dicho Karina García sobre las especulaciones de su embarazo?

Karina García no se ha pronunciado respecto a los rumores de su posible embarazo, así como tampoco lo ha hecho Kris R, su pareja. A pesar de que no haya nada confirmado, los internautas siguen con sospechas de que esta información puede ser verdadera.