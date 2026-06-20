Mujer descubrió supuesta infidelidad de su pareja en pleno partido de Colombia

El encuentro entre Colombia y Uzbekistán, que marcó el debut de la Selección Tricolor en el Mundial, no solo fue tendencia por la victoria del equipo colombiano, sino también por un inesperado momento que se volvió viral en redes sociales y que no tuvo que ver con lo deportivo.

En las últimas horas comenzó a circular un video en el que se observa una fuerte confrontación entre una pareja dentro de un establecimiento donde varias personas estaban reunidas viendo el partido en vivo.

La situación rápidamente llamó la atención de los asistentes y terminó siendo grabada y difundida en redes sociales donde se volvió viral.

Mujer confrontó a su pareja con pruebas de infidelidad (Foto freepik)

¿Qué pasa en el video viral de la mujer en pleno partido?

En redes sociales comenzó a circular un video en el que una mujer llega a un establecimiento con varias hojas impresas que, según se observa, contendrían supuestas conversaciones que evidenciarían una infidelidad por parte de su pareja.

De acuerdo con las imágenes, la mujer irrumpe en el lugar donde el hombre estaba viendo el partido entre Colombia y Uzbekistán, lo confronta públicamente y posteriormente le propina una c4chetada en el rostro, generando sorpresa entre los presentes.

El momento se volvió viral en cuestión de minutos y ha sido ampliamente comentado en diferentes plataformas digitales.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el video viral?

El video generó una ola de reacciones divididas entre los usuarios. Por un lado, varias personas criticaron la reacción de la mujer, señalando que no era correcto resolver una situación personal con agresión física y mucho menos en un lugar público.

Otros internautas cuestionaron el comportamiento del hombre, preguntándose por qué no reaccionó ante la situación o cómo permitió que el momento escalara de esa manera.

También hubo quienes criticaron la falta de contenido en el video, asegurando que el clip estaba incompleto y no mostraba el desenlace de la situación, lo que aumentó aún más la curiosidad en redes.

Finalmente, algunos usuarios opinaron que este tipo de conflictos debería manejarse en privado, lejos del ojo público y sin convertirse en contenido viral.