Koral Costa responde a comentario sobre la orientación de Omar Murillo, ¿lo confirmó?

La creadora de contenido Koral Costa respondió a un comentario sobre la orientación de su expareja sentimental, el actor colombiano Omar Murillo, generando rápidamente reacciones en redes sociales y volviendo a poner el tema en el centro de la conversación digital.

¿Cuál fue el comentario que recibió Koral Costa sobre la orientación de Omar Murillo?

Durante la mañana de este sábado 20 de junio Koral Costa compartió una serie de videos por medio de sus redes sociales que fueron blanco de críticas por parte de algunos internautas, y que puso nuevamente sobre la mesa la polémica que gira en torno a la orientación de su expareja sentimental, Omar Murillo.

Koral Costa habló de Omar Murillo y respondió a quienes la critican por apoyarlo (Foto Canal RCN)

La también cantante no dudó en exponer al internauta que lanzó un comentario hostil y acusatorio en el que aseguró que la única razón por la que Koral continuaba viviendo en la casa que compartía en Colombia con Omar era porque ella conocía sobre su orientación y nunca le importó, dando a entender que estaba con él por las comodidades.

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¿Koral Costa confirmó los rumores sobre la orientación de Omar Murillo?

Lejos de guardar silencio, Koral Costa respondió al señalamiento por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en donde no solo se defendió, sino que además desmintió la versión del internauta y dejó claro que no confirmó haber tenido conocimiento previo sobre la orientación de Omar Murillo, así como tampoco confirmó que los rumores de su orientación fueran ciertos.

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La creadora de contenido insistió en que se trata de especulaciones y pidió no seguir alimentando rumores sobre su vida personal.

“Estas son las mujeres como tiran a otra, ella no sabe que esta es mi casa que Omar me regaló hace 14 años, atrevida”

En redes sociales, la respuesta de Koral Costa generó múltiples reacciones entre los internautas, quienes comentaron el hecho y compartieron opiniones divididas sobre la situación.