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¿Karina García confirmó su embarazo? La influenciadora lanzó mensaje que emocionó a fans

Karina García emocionó a fans en medio de rumores de su tercer embarazo al lanzar inesperada pregunta.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García encendió rumores de embarazo con inesperado mensaje en redes
Karina García encendió rumores de embarazo con inesperado mensaje en redes. (Foto Canal RCN | Freepik).

Durante las últimas semanas, la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, segunda temporada, Karina García ha sido tendencia en redes sociales por los rumores sobre un posible embarazo. Ahora, su reciente pronunciamiento habría aumentado las especulaciones entre sus seguidores.

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¿Cómo surgieron los rumores de embarazo de Karina García?

Tal y como ha ocurrido durante los últimos meses en el mundo del entretenimiento, la polémica influenciadora Yina Calderón fue quien aseguró que una de sus excompañeras de reality estaría en gestación, situación que llevó a muchos usuarios en redes sociales a atar cabos y relacionar la información con Karina García.

¿Por qué se rumora que Karina García podría estar embarazada?
Yina Calderón habló sobre el supuesto embarazo de Karina García / (Fotos del Canal RCN)

Semanas después, la empresaria volvió a referirse al tema junto a un amigo cercano, quien intentó desmentir la versión de Yina al señalar que a Karina García no se le notaba el embarazo. Sin embargo, lejos de aclarar si hablaba o no de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina aseguró que ya había dicho suficiente y que no quería arruinar la sorpresa de una posible revelación de la noticia.

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Cabe destacar que esta no sería la primera vez que Yina Calderón revela información relacionada con el embarazo de una famosa antes de que ella misma lo confirme oficialmente.

Por esta razón, muchos usuarios en redes sociales creen que las declaraciones de la influenciadora tendrían fundamento y que Karina García estaría esperando a su tercer hijo, el primero junto a su pareja sentimental, Kris R.

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¿Karina García confirmó oficialmente su embarazo?

En una reciente aparición en sus redes sociales, Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores al realizar un recuento de todo lo que ha vivido durante estos primeros seis meses de 2026, desde actividades de ocio hasta su incursión en el mundo de la locución, su talento actoral y su paso por alfombras rojas, entre otros momentos importantes.

¿Cuántos hijos tiene Karina García?
Valentino e Isabella, hijos de Karina García / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los internautas fue que, al finalizar el recuento, la creadora de contenido dejó una pregunta abierta sobre cómo imaginaban sus próximos seis meses del año, algo que muchos relacionaron con un posible anuncio sobre su supuesto embarazo en lo que queda del 2026.

“¿Y entonces? ¿Cómo se imaginan mis próximos posts estos seis meses que nos quedan? Los leo pues”.

Vale la pena destacar que, hasta el momento, Karina García no ha confirmado ni se ha pronunciado sobre los rumores de un posible embarazo.

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