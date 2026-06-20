Manuela QM mostró las marcas que le quedaron en el abdomen tras dar a luz a su bebé

La creadora de contenido paisa Manuela QM compartió con sus seguidores las marcas que le quedaron en el abdomen tras el nacimiento de su bebé, mostrando de forma abierta los cambios físicos que ha experimentado después del parto. Su publicación llamó rápidamente la atención en redes sociales al visibilizar su proceso de recuperación corporal.

¿Cómo luce el abdomen de Manuela QM tras dar a luz a su bebé?

El pasado viernes 19 de junio, Manuela QM sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que mostró cómo avanza la recuperación de su cuerpo tras dar a luz a su hijo Caleb, fruto de su relación con el cantante urbano Blessd.

Manuela QM responde a las críticas por su posparto. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris | Freepik).

Aunque su intención era evidenciar la desinflamación de su abdomen tras siete días de postparto, varios internautas se fijaron en las marcas que quedaron en esta zona. Si bien la influenciadora no tendría estrías, sí se le observa una línea café a lo largo del ombligo; algo normal en las mujeres en gestación.

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“Niñas, ya tengo como una semana de postparto. Mírenme estas ojeras de trasnochar, así voy de desinflamada, obviamente todavía falta, me estoy tratando de alimentar bien”.

La creadora de contenido también explicó que, por motivos de salud, aún no ha podido retomar el ejercicio, ya que podría afectar su recuperación, aunque destacó que su cuerpo ha respondido positivamente al reposo.

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“Aún no puedo entrenar, obviamente por la dieta, pero vamos súper bien; mi cuerpo es muy agradecido”.

Lo cierto es que en redes, la publicación de Manuela QM generó comentarios sobre su proceso de recuperación posparto y los cambios visibles en su abdomen tras el nacimiento de su hijo Caleb.

¿por qué aparece la línea café en el abdomen durante el embarazo?

La línea café en las embarazadas, conocida como línea nigra, aparece debido al aumento de estrógeno y progesterona, y suele hacerse visible a partir del segundo trimestre de gestación.

Sin embargo, vale la pena destacar que esta línea no es permanente, por lo que una vez se da a luz al bebé, esta comienza a aclararse y desaparece de forma gradual en el transcurso de aproximadamente un año.