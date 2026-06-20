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Cristiano Ronaldo sorprendió a su hijo con emotivo mensaje desde el Mundial 2026

El hijo de Cristiano Ronaldo celebró su cumpleaños número 16 mientras su padre disputa el Mundial 2026 con Portugal.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Cristiano Ronaldo sorprendió a su hijo con emotivo mensaje desde el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo celebró el cumpleaños de su hijo desde el Mundial / (Foto de AFP)

Cristiano Ronaldo no pudo estar presente en una fecha especial para su familia debido a sus compromisos con Portugal en el Mundial 2026. Sin embargo, eso no impidió que su hijo mayor viviera una celebración que llamó la atención.

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¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños del hijo de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo Jr. cumplió 16 años el pasado 17 de junio, una fecha que coincidió con el debut de Portugal en el Mundial 2026. Mientras el futbolista se encontraba concentrado con su selección, la organización de la celebración quedó en manos de Georgina Rodríguez.

A través de redes sociales, Georgina compartió algunos momentos de la reunión familiar, que incluyó una fiesta en la piscina, una comida especial y diferentes actividades para acompañar la celebración del adolescente.

El espacio fue decorado con globos y elementos personalizados pensados especialmente para Cristiano Jr. Además, familiares y amigos cercanos participaron de la jornada, que se desarrolló mientras el joven seguía de cerca la participación de Portugal en la Copa del Mundo.

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños del hijo de Cristiano Ronaldo?
Familia de Cristiano Ronaldo celebra importante evento / (Foto de AFP)

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Las imágenes publicadas rápidamente generaron comentarios entre los seguidores de la familia, quienes destacaron la manera en que se organizó el festejo pese a la ausencia del delantero portugués.

¿Qué mensaje recibió Cristiano Ronaldo Jr. durante su cumpleaños?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el mensaje que recibió Cristiano Ronaldo Jr. de parte de su padre y del resto de su familia.

Aunque el futbolista no pudo acompañarlo personalmente debido a sus compromisos deportivos, Georgina Rodríguez compartió unas palabras dedicadas al joven en nombre de todos.

En ellas le deseó una vida llena de amor, salud y éxitos, y le pidió que conserve ese corazón noble que, según expresó, lo hace especial. En el mensaje agregó que tanto ella como su padre y sus hermanos lo aman.

“Aunque midas casi 2 metros, siempre serás mi niño pequeño. (...) Mamá, papá y hermanos, te amamos”, escribió.

¿Qué mensaje recibió Cristiano Ronaldo Jr. durante su cumpleaños?
Cristiano Ronaldo Jr. recibió emotivo mensaje de cumpleaños / (Foto de AFP)

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Otro de los detalles que generó conversación fue la presencia de un grupo de mariachis durante la fiesta.

En los videos compartidos por Georgina Rodríguez se observa cómo los músicos llegaron para acompañar parte de la celebración, convirtiéndose en una de las sorpresas preparadas para el cumpleañero.

La música se sumó a una jornada en la que también hubo momentos para compartir con amigos y familiares. Incluso, durante la reunión, Cristiano Jr. y varios de sus invitados hicieron una pausa para seguir el partido Portugal vs República Democrática del Congo.

De esta manera, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo celebró sus 16 años entre festejos familiares, música en vivo y el mensaje enviado por su padre desde el Mundial 2026, una fecha que reunió dos acontecimientos importantes para la familia portuguesa.

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