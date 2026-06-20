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Karola reacciona a comentario en vivo de que Emiro Navarro le quiere quitar a Eidevin López

Karola no pudo disimular su molestia ante el seguidor que le insinuó que Emiro Navarro podría tener algo más con Eidevin López.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karola, Eidevin López, Emiro Navarro
Karola reacciona a comentario en vivo de que Emiro Navarro le quiere quitar a Eidevin López | Foto del Canal RCN.

Aunque ya ha pasado un considerable tiempo desde que se acabó La casa de los famosos Colombia 2026, varios exparticipantes siguen dando para hablar. Entre ellos, los influenciadores Karola y Eidevin López.

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¿Cómo va la relación entre Karola y Eidevin López?

Karola y Eidevin López fueron mencionados de manera reiterativa por el shippeo que formaron en el reality del Canal RCN. Después de esto, continuaron juntos y ahora hay especulaciones de que tendrían algo más que una amistad, pero no existen pruebas o manifestaciones que digan que esto es verdadero.

Eidevin López, Karola
Eidevin López y Karola formaron un shippeo | Foto del Canal RCN.

Mientras tanto, lo que sí ha pasado es que tanto Karola como Eodevin han aparecido juntos en redes sociales; de hecho, hacen transmisiones en vivo en TikTok. Precisamente, fue en una de estas que los internautas quedaron asombrados debido a que le insinuaron a la costeña que su mejor amigo Emiro Navarro le querría quitar a López.

"Emiro te quiere quitar a Eidevin", leyó Karola.

Enseguida, la creadora de contenido, en plena transmisión en vivo, le preguntó directamente a Eidevin López qué es lo que estaba pasando con Emiro Navarro, de modo que el joven no tuvo más opción que responderle.

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¿Qué está pasando entre Emiro Navarro y Eidevin López?

De acuerdo con el costeño, lo que ocurre es que él en otras transmisiones de TikTok molesta mucho con Emiro Navarro, de modo que eso puede confundir a los internautas y seguidores.

"Amor, en las batallas molestamos mucho", recalcó López.

Pero lo anterior no fue todo, ya que el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, quien cabe mencionar que fue expulsado del formato de convivencia, le pidió a Karola, eliminada por voto negativo, que dejara la toxicidad, mientras que la influenciadora se encontraba seria frente a la cámara de su teléfono celular.

Emiro Navarro
Emiro Navarro es el mejor amigo de Karola | Foto del Canal RCN.

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Asimismo, hubo risas, que no se sabe si eran de nervios, miedo y demás, así que Eidevin le solicitó a Karola el favor de que hablara.

Por su parte, los seguidores expresaron que Emiro sería "fan de la relación" entre Karola y Eidevin, a la vez que recalcaron que el costeño se puso nervioso; también se mencionó que sería un juego debido a que la amistad es lo que prevalece entre todos.

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