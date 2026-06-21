Yina Calderón regresó a Colombia y así la recibieron

Desde hace varios meses que la empresaria de fajas Yina Calderón se fue del país para materializar sus sueños profesionales como panelista y presentadora invitada en reconocidos formatos televisivos en México.

Así fue el recibimiento de Yina Calderón en Colombia/ Archivo RCN

Sin embargo, formalmente, esa etapa llegó a su fin hace pocos días, por lo que Calderón afirmó públicamente que tenía una mezcla de emociones: felicidad por el deber cumplido y por regresar a su país y reencontrarse con su familia, pero también nostalgia porque se cerraba un episodio muy especial para ella.

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¿Cómo fue el recibimiento que le hicieron a Yina Calderón en Colombia tras varios meses en México?

En la madrugada de este domingo 21 de junio, la también creadora de contenido tuvo su vuelo de regreso a Colombia, donde sus familiares y amigos más cercanos la estaban esperando con tremenda sorpresa.

Como se puede apreciar en los videos, ella regresó junto a su mejor amigo Junior y, al asomar por la puerta de salida, sus hermanas empezaron a gritar su nombre y la recibieron con globos, mensajes de bienvenida y una agrupación de música folclórica colombiana.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante la emotiva bienvenida que le hicieron en Colombia?

El primero que corre a brazos de Yina es su sobrino, quien se ve muy conmovido por su regreso. Ella no dudó en abrazarlo y filmar el momento tan especial que estaban teniendo sus hermanas para con ella.

Fiel a su estilo, rápidamente entró en ambiente y empezó a disfrutar de la presentación musical: bailando y perpetuando el momento con su celular.

Además, aprovechó su cuenta personal de Instagram para enviar un mensaje de agradecimiento por el gesto que tuvieron con ella y para revelarle a sus millones de seguidores que sus hermanas duraron más de dos horas esperándola con la sorpresa. De momento, queda esperar que sean las propias hermanas Calderón quienes nos compartan nuevos detalles del regreso de Yina al país.

Fiel a su estilo, rápidamente entró en ambiente y empezó a disfrutar de la presentación musical/ Archivo RCN