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Mariana Zapata y Juanda Caribe están juntos en Santa Marta, ¿ya no ocultan su romance?

Mariana Zapata y Juanda Caribe se reencontraron en Santa Marta luego de cancelar su participación en el yate del top 8.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mariana zapata y juanda caribe en santa marta
Mariana zapata y Juanda Caribe se reencontraron/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata y el comediante Juanda Caribe fueron vistos juntos en Santa Marta desatando diversos comentarios entre sus fanáticos.

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¿Mariana Zapata y Juanda Caribe están juntos?

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron una gran conexión en el reality, tanto así que muchos fanáticos formaron un shippeo entre ellos.

mariana zapata y juanda caribe en santa marta

Sin embargo, ambos señalaron que entre los dos solo había una gran amistad debido a la situación sentimental del cantante con su expareja Sheila, con quien terminó su relación definitivamente luego de este saliera del programa y pudiera hablar con ella.

Los dos ahora se encuentran solteros y en repetidas entrevistas han señalado que se están dando la oportunidad de conocerse en su realidad, sin acelerar nada.

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¿Mariana Zapata y Juanda Caribe están en Santa Marta?

La creadora de contenido Mariana Zapata recientemente realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, y donde confesó que viajaría con Juanda Caribe a Santa Marta.

Aunque detalló que era una sorpresa, pero el artista no pudo ocultar la noticia y en otro live lo contó a sus seguidores.

mariana zapata y juanda caribe de viaje

Ambos han compartido fotografías de su llegada a Santa Marta por individual, pero no se han mostrado juntos, generando gran expectativa entre sus fanáticos que quieren ver contenido de los dos.

Según han revelado algunos seguidores, este encuentro se debería a que ambos grabarían el videoclip de la siguiente canción de Juanda Caribe, en la que Mariana Zapata será la protagonista.

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Por ahora, sus fanáticos siguen al pendiente de lo que ambos puedan publicar y cómo sigue fluyendo la relación entre ellos o si seguirán solamente siendo amigos.

Además, están ansiosos de poder conocer el video musical del cantante y si habrá un mayor acercamiento entre ellos en el material audiovisual o una oficialización de un posible noviazgo entre los dos.

Recordemos que, ellos han bromeado con una relación, de hecho, la familia de Mariana Zapata aprobó a Juanda Caribe en caso de que Mariana Zapata se decida dar una oportunidad en el amor con él.

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