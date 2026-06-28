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Se reveló la conversación que James Rodríguez tuvo con Cristiano Ronaldo cuando se abrazaron

Antes del partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo tuvieron un grato diálogo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Cristiano Ronaldo, James Rodríguez
Se reveló la conversación que James Rodríguez tuvo con Cristiano Ronaldo cuando se abrazaron | Foto Foto Chandan Khanna y Patricia de Melo Moreira / AFP.

Se llevó a cabo uno de los partidos del Mundial 2026 más esperado: Colombia vs. Portugal. El encuentro deportivo desató reacciones de todo tipo, pues era el momento en el que estrellas del balonpié, como James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, se iban a encontrar cara a cara.

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Fanáticos colombianos, que a la misma vez crecieron viendo a Cristiano Ronaldo, tenían el corazón en dos. El partido estuvo emocionante, pues ambos equipos no se dejaron y el marcador quedó 0-0. Sin embargo, un abrazo entre la estrella colombiana y la estrella portuguesa, antes de empezar el partido, fue de los momentos más virales y emotivos en redes sociales.

Cristiano Ronaldo, James Rodríguez
Cristiano Ronaldo y James Rodríguez ingresando a la cancha | Foto Chandan Khanna / AFP.

¿De qué hablaron James Rodríguez y Cristiano Ronaldo antes del partido de Colombia vs. Portugal?

El abrazo de James y Cristiano comenzó a ser replicado en las distintas plataformas de interacción social. No obstante, resulta que intercambiaron palabras y, entre lo más nuevo, se revelaron los diálogos que ambos exponentes del fútbol mundial tuvieron.

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Antes de llegar a la cancha como tal, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo tuvieron una pequeña conversación. Al momento del abrazo, el portugués le dice "papacito" al colombiano como gesto de saludo.

Ambos futbolistas se mostraron muy amables y admirados. Desde el respeto, después del saludo se preguntaron cómo se encontraban y hasta se rieron. Los internautas y fieles seguidores de cada deportista quedaron felices con este saludo, razón por la que se la pasan halagándolos.

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a James Rodríguez antes del segundo tiempo?

Antes de que iniciara el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez volvieron a hablar. El comentario por parte del portugués estuvo ligado al clima en Miami, pues no es un secreto que estuvo elevando y eso hizo que ambos equipos tuviesen que esforzarse.

En ese sentido, lo que ocurrió es que el delantero en el Al-Nassr F. C. le dijo a James que la cancha parecía un sauna y quedó demostrado en los trajes de cada jugador.

Partido Colombia vs. Portugal
Partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026 | Foto Chandan Khanna / AFP.

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Colombia y Portugal avanzan en el Mundial 2026. Ambos pasaron a los dieciseisavos de final, los cuales se disputan del 28 de junio al 4 de julio. Colombia ya tiene rival para los dieciseisavos: se medirá ante Ghana el próximo viernes 3 de julio, desde las 8:30 p.m. Partido que se puede ver en Deportes RCN y Canal RCN.

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