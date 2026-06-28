El embarazo de Karina García y Kris R volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, esta vez luego de que varios usuarios recrearan en versión frutinovelas el momento en el que la creadora de contenido le confirmó al cantante que estaban esperando un bebé.

¿Cuál es el video que muestra en versión frutinovelas la confirmación del embarazo de Karina García y Kris R?

A través de TikTok se volvió viral una divertida recreación en versión frutinovelas del video en el que Karina García le revela a Kris R que está embarazada. La parodia retoma uno de los momentos más comentados de la pareja y lo adapta con el característico humor de este formato.

Karina García y Kris R fueron recreados en versión frutinovelas a partir del anuncio de su embarazo. (Foto: Canal RCN)

En la producción, Karina es representada por una cereza, mientras que Kris R aparece como un coco, un detalle que hace alusión, en tono de broma, al tamaño de su cabeza, una característica por la que el cantante suele ser objeto de memes en redes sociales.

La historia también recrea la reacción de Kris R al conocer la noticia y la de los hijos de Karina, Valentino e Isabella.

En la versión de frutinovelas, ambos personajes expresan que no querían tener más hermanos, un momento que despertó cientos de comentarios entre los usuarios de la plataforma.

Asimismo, mencionan a Yina Calderón, un momento que desató miles de reacciones.

Artículos relacionados Talento internacional Mujer que predijo sismos en Venezuela se hace viral, esto dijo

¿Qué dijeron sobre Yina Calderón en la versión de frutinovelas del video de Karina García confirmando su embarazo?

En la recreación, los personajes que representan a Karina García y Kris R comentan, en tono de humor, que harán público el embarazo antes de que "Gallina", nombre con el que hacen referencia a Yina Calderón, lo revele en redes sociales.

Yina Calderón fue mencionada en el video de Karina García y Kris R como frutas. (Foto: Canal RCN)

El comentario hace alusión a la fama que ha ganado Yina por anticipar noticias de algunas figuras públicas antes de que ellas mismas las confirmen.

Entre los casos más recordados por los usuarios están los anuncios relacionados con Aida Victoria Merlano y Lina Tejeiro, cuyos rumores sobre un supuesto embarazo también fueron difundidos previamente por la influencer.

Artículos relacionados Talento nacional Periodista de Deportes RCN conmovió al dejar el Mundial 2026 para estar en el grado de bachiller de su hijo

¿Cómo descubrió Karina García que estaba embarazada por tercera vez?

Karina García contó que descubrió su embarazo luego de notar un pequeño retraso en su ciclo, lo que la llevó a sospechar que podría estar esperando un bebé. Ante la duda, decidió realizarse una prueba de embarazo para confirmar sus sospechas.

La creadora de contenido relató que en ese momento tenía alrededor de mes y medio de gestación y recordó lo nerviosa que se sintió durante el proceso.

Además, mencionó que, pese a su experiencia como enfermera durante nueve años, fue Kris R quien la ayudó a utilizar correctamente la prueba.