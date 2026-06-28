Karina García impactó con un video en el que su embarazo casi no se nota

Karina García sigue compartiendo con sus seguidores cada detalle de su embarazo. Esta vez sorprendió al publicar un video en el que mostró cómo, de un momento a otro, su pancita casi deja de notarse, dando la impresión de que no estuviera embarazada.

¿Cuál es el video con el que Karina García sorprendió al parecer que no estaba embarazada?

A través de sus redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que, a simple vista, pareciera que no estuviera embarazada.

Karina García enseñó video mostrando su pancita como si no estuviera embarazada. (Foto: Canal RCN)

En el clip, la también modelo aparece de pie frente a un espejo mientras se graba con su celular. Allí muestra su pancita y comenta que, por momentos, luce mucho menos pronunciada, lo que da la impresión de que no hubiera un bebé en camino.

Sorprendida, Karina les confesó a sus seguidores que tampoco entiende dónde "se esconde" su bebé, pues aseguró que hay días en los que amanece así plana y otros con la pancita mucho más grande.

Yo no sé, mi bebé, qué se hace. No comprendo, pero hoy amanecí así", manifestó.

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¿Cómo reaccionaron las redes al video de Karina García mostrando su pancita como si no estuviera embarazada?

El video, que fue compartido en la red social X, no tardó en generar todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios aseguraron que se trata de un cambio completamente normal durante el embarazo, otros se mostraron sorprendidos por la forma en la que la pancita de Karina parecía desaparecer.

Karina García recibió críticas en redes tras mostrar video enseñando cómo su bebé se oculta en su embarazo. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, también hubo quienes la criticaron y señalaron que, al haber sido madre en dos ocasiones, debería conocer la razón por la que ocurren este tipo de cambios durante la gestación.

Por otro lado, varios internautas se tomaron la situación con humor y comentaron, en tono de broma, que quizá no estaba embarazada y que todo se debía a unos simples gases.

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¿Karina García va a tener niño o niña?

Por el momento, Karina García no ha revelado si espera un niño o una niña. La creadora de contenido ha compartido varios momentos de su embarazo con sus seguidores, pero aún no ha dado a conocer el género de su bebé. Lo más probable es que lo anuncie cuando conozca el resultado o decida compartir ese momento especial con su comunidad.

Cabe recordar, que fue hace solo unos días que la noticia de su embarazo la confirmó a través de un carrusel de fotografías junto a Kris R, padre del bebé, una publicación con la que recibió miles de mensajes de felicitación.