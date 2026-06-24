Así reaccionó Kris R al ver por primera vez a su hijo con Karina García en ecografía: “no me las creo”

Kris R compartió el emotivo momento en el que vio por primera vez la ecografía de su hijo junto a Karina García, luego de que ella confirmara de manera oficial su embarazo. En las imágenes difundidas en sus redes sociales, el artista aparece sorprendido y conmovido ante la primera visualización del bebé.

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¿Cómo anunció Karina García su primer embarazo con Kris R?

Durante la tarde de este miércoles 24 de junio Karina García decidió poner fin a los rumores que apuntaban hacia un supuesto embarazo al confirmarlo de manera oficial con una emotiva publicación por medio de sus redes sociales oficiales.

Karina García confirmó su embarazo con Kris R. | Foto: Canal RCN

En un carrete compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la pareja compartió un carrete de fotografías en las que compartieron la alegría de esta emotiva etapa en la que ya llevan varios meses, según se aprecia en el tamaño de su pancita de embarazo.

Las fotografías estuvieron acompañadas por una emotiva frase en la que García expresó que el bebé que viene en camino es un sueño hecho realidad: “nuestro sueño más bonito, viene en camino”, escribió la creadora de contenido.

¿Cómo fue el momento en el que Kris R y Karina García vieron a su hijo por primera vez en ecografía?

Horas después del anuncio, Kris R se pronunció por medio de su cuenta oficial en esta red social con un emotivo video en el que compartió cómo fue la primera vez que pudieron ver a su bebé en su ecografía.

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En las imágenes compartidas por medio de las historias de su Instagram, el joven artista enseñó a Karina acostada en una camilla de un consultorio, mientras una profesional de la salud materna pasaba por su abdomen el equipo para visualizar a su bebé en la pantalla.

El video estuvo acompañado de una frase que cautivó a sus seguidores, pues con esta demostró lo emocionado que estaba de vivir esta nueva etapa de su vida junto a la mujer que amaba: “esto es un sueño, no me las creo”