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Periodista de Deportes RCN conmovió al dejar el Mundial 2026 para estar en el grado de bachiller de su hijo

El periodista de Deportes RCN recibió cientos de mensajes de admiración en redes por acompañar a su hijo en un momento inolvidable.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Periodista deja cobertura de Mundial 2026 para estar en el grado de su hijo
Reconocido periodista de Deportes RCN recibió elogios por dejar el Mundial 2026 para estar en el grado de su hijo. (Foto izquierda: Freepik | Foto: Chandan Khanna/AFP)

Un reconocido periodista de Deportes RCN recibió miles de elogios en redes sociales tras tomar la decisión de dejar la cobertura del Mundial 2026 para acompañar a su hijo en su grado de bachiller.

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¿Quién es el periodista de Deportes RCN que dejó el Mundial 2026 para acompañar a su hijo en su grado como bachiller?

Se trata del periodista y presentador José Fernando Neira, reconocido por su trayectoria en la sección deportiva de Noticias RCN.

Periodista deportivo en una cancha de fútbol
José Fernando Neira dejó el cubrimiento del Mundial 2026 para estar en el grado de su hijo. (Foto: Freepik)

En esta ocasión, el comunicador llamó la atención al decidir dejar la cobertura del Mundial 2026 para acompañar a su hijo, Jerónimo Neira, en su grado de bachiller.

A través de su cuenta de Instagram, Neira compartió una serie de fotografías en las que aparece sonriente junto a su hijo, quien sostiene con orgullo el diploma que lo acredita como bachiller. Las imágenes rápidamente despertaron la admiración de sus seguidores.

Junto a la publicación, el periodista también escribió un emotivo mensaje dedicado a Jerónimo, unas palabras que conmovieron a sus seguidores y desataron cientos de reacciones y felicitaciones en redes sociales.

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¿Cuál fue el emotivo mensaje del periodista de Deportes RCN José Fernando Neira para su hijo?

El periodista se ganó el reconocimiento de sus seguidores y de miles de internautas al acompañar las fotografías con un emotivo mensaje.

Periodista de RCN dejó el Mundial 2026 para celebrar el grado de su hijo
José Fernando Neira dedicó emotivas palabras a su hijo tras dejar de cubrir el partido de la Selección para estar en su grado. (Foto izquierda: Freepik | Foto derecha: Michael Reaves/Getty Images/AFP)

En él aseguró que no habría querido perderse por nada del mundo el grado de su hijo, expresó el inmenso orgullo que siente por este logro y afirmó que siempre habrá tiempo para hacer una pausa, celebrar en familia y luego retomar sus compromisos laborales.

Esto no me lo podía perder por nada del mundooooo!!!. Orgulloso de ti, Jero, y de tus logros. Una nueva meta cumplida. Pude hacer una pausa, celebrar contigo, abrazarte y seguimos con toda!!. Gracias, Canal RCN, por siempre entender🤗", escribió.

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¿Quién es José Fernando Neira?

José Fernando Neira es un reconocido periodista y presentador deportivo colombiano con una amplia trayectoria en los medios de comunicación.

A lo largo de su carrera ha hecho parte de RCN Radio y Deportes RCN, donde ha cubierto importantes competencias nacionales e internacionales y se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo.

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