El Mundial 2026 se está viviendo desde todos los frentes y los famosos colombianos no se quedan atrás. En redes sociales, varios rostros de la farándula han estado compartiendo su experiencia apoyando a la Selección Colombia en vivo y en directo.

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Precisamente, una de las influenciadoras que ha estado activa es Valentina Taguado, quien sorprendió porque en el más reciente encuentro deportivo de Colombia vs. Portugal estuvo junto a la presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón.

Claudia Bahamón y Valentina Taguado cuando estuvieron en MasterChef | Foto del Canal RCN.

¿Valentina Taguado y Claudia Bahamón se dieron un pico en el Mundial 2026?

Antes de que arrancara el Mundial 2026, Valentina Taguado les había comentado a sus seguidores que estaría en algunos partidos. Por ello, recibió felicitaciones.

Pues bien, la finalista de MasterChef Celebrity 2025 no ha dudado en presumir todo lo que ha hecho como hincha de la Selección Colombia. En efecto, enamoró una vez más al aparecer en distintas fotos junto a Claudia Bahamón, que, por cierto, ambas tienen muy buena relación tras haber estado en el programa culinario del Canal RCN.

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Entonces, es tan notoria la cercanía entre la locutora y la presentadora de televisión que en una de las instantáneas Claudia Bahamón le da un pico en la mejilla a Valentina Taguado. La descripción del post dice lo siguiente: "La princesa y mi razón de MasterChef", y está acompañado con un emoji de cara enamorada.

Por su parte, Claudia Bahamón reaccionó a la publicación, de modo que la famosa host escribió: "Te amo, Valentina María".

En adición, los looks de las figuras públicas estuvieron tranquilos; ambas optaron por la naturalidad y se pusieron gafas. A continuación, el comprometedor post:

¿Cómo es la relación entre Claudia Bahamón y Valentina Taguado?

Como era de suponerse, los internautas escribieron decenas de comentarios en las fotografías mundialistas de Valentina Taguado y Claudia Bahamón, tales como: "hermosas", "la pareja perfecta", "extrañábamos verlas así", entre muchos otros más.

Valentina Taguado y Claudia Bahamón se la llevan bien | Foto del Canal RCN.

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No está de más recalcar que Claudia Bahamón y Valentina Taguado se conocieron en MasterChef y, precisamente, fue ahí donde nació un shippeo por sus coqueteos entre sí, los cuales solo eran de amistad, así que es común que a sus seguidores les emocione verlas unidas.

El Mundial 2026 se puede disfrutar en las distintas plataformas de Canal RCN y Deportes RCN.