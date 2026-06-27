Cody Gakpo, jugador del Liverpool y de la Selección de Países Bajos, compartió una desgarradora noticia en redes sociales. El atacante reveló que murió su segundo hijo.

¿Cómo confirmó Cody Gakpo, jugador de Países Bajos, la muerte de su segundo hijo?

La situación sorprendió al futbolista mientras representa a su país en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

En su cuenta personal de Instagram, Gakpo confirmó la triste noticia y expresó su pesar por la situación ocurrida. Ante este hecho, ahora no es claro si Gakpo seguirá en el Mundial o dejará el certamen mientras afronta el duelo.

Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos privacidad y espacio. Gracias por su comprensión. Con el corazón roto, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por todo su cariño y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Por siempre amado. Por siempre nuestro hijo

Cody Gakpo vive un momento muy difícil en medio de su participación en la Copa del Mundo. Foto: AFP - Lars Baron

En una publicación posterior, el neerlandés compartió una imagen que muestra la vela que encendió en honor a su fallecido pequeño.

“Fuimos a la iglesia a encender una vela. Después, caminamos con nuestro hijo Samuel hasta el parque infantil de la iglesia. Solo había otro niño allí. Su nombre era Elijah. No pudo haber una señal más hermosa de Dios. Nos recordó que nuestro pequeño nunca está lejos de nosotros”.

El mundo del fútbol no tardó en reaccionar a la lamentable pérdida sufrida por Gakpo y envió diferentes mensajes a través de las redes.



Brian Brobbey, compañero de equipo de Gakpo, compartió su pesar por el hecho y le dejó un mensaje de fortaleza al delantero.

“Todos estamos con él. Ya lo sabíamos desde hacía unos días. Solo intentamos estar ahí: si nos necesita, estamos; si prefiere espacio, también”, expresó Brobbey.

¿Cody Gakpo seguirá jugando el Mundial tras la muerte de su bebé?

El medio De Telegraaf confirmó, además, que Cody Gakpo permanecerá en concentración; por ende, continuará con su selección para la recta final de la Copa del Mundo.

El cuadro neerlandés inició su camino en la Copa del Mundo empatando con Japón; posteriormente goleó a Suecia y cerró la fase de grupos con victoria ante Túnez. Ratificada su clasificación a los dieciseisavos de final, espera seguir en carrera hacia el título, el cual nunca ha ganado.

En la edición de 2010 jugó la gran final ante España, pero cayó por la mínima diferencia; ahora, va por la revancha en 2026.

¿Qué jugador de la Selección Colombia pudo conocer a su hijo recién nacido?

La tristeza de Cody Gakpo contrasta con la felicidad de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, jugador de la Selección Colombia que recientemente pudo conocer a su hijo recién nacido.

El Cucho Hernández pudo conocer a su hijo, 25 días después de haber nacido. /AFP: Mike Nowak

El pereirano, actual jugador del Real Betis, compartió en redes su felicidad por tener por primera vez en sus brazos a su pequeño.

"25 días después. Qué bendición tenerte en nuestras vidas", escribió sobre la publicación el delantero que firmó un pasegol en el debut de la tricolor ante Uzbekistán.

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El Cucho pudo estar algunos instantes con su segundo hijo, pero luego se unió de nuevo a la concentración de la selección y espera brindarle muchas alegrías a la tricolor.