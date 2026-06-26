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Cucho Hernández, de la Selección Colombia, logró conocer a su bebé recién nacido

El futbolista el 'Cucho' Hernández derritió de ternura a sus fanáticos tras mostrarse junto a su bebé.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cucho hernandez conoce a su bebe
Cucho Hernández logra conocer a su bebé/AFP: Mike Nowak

El futbolista Juan Camilo 'Cucho' Hernández, de la Selección Colombia, llenó de amor las redes sociales luego de compartir una tierna fotografía junto a su bebé.

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¿El Cucho Hernández no conocía a su hijo?

El deportista sorprendió a sus miles de fanáticos luego de terminarse el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 contra la Selección de Uzbekistán, donde salió victoriosa con un resultado 3-1, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

cucho hernandez conoce a su bebe

El jugador protagonizó una gran asistencia a Jaminton en el tercer gol y dedicó dicho momento a su esposa y sus hijos, indicando que no conocía a su bebé, debido a que había nacido hace tan solo pocos días y debido a sus compromisos con la Selección Colombia no había podido estar presente en el parto, conmoviendo a muchos admiradores.

Cabe señalar que, el cafetero está casado con Camila Acevedo, con quien tiene dos hijos y quien no pudo acompañarlos en los dos primeros partidos del Mundial debido a que se estaba recuperando de su segundo parto.

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¿El Cucho Hernández ya conoce a su segundo hijo?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 700 mil seguidores, compartió una fotografía en la que se mostró en compañía de su bebé, mostrando que su familia ya se encuentra en Miami, Estados Unidos, apoyándolo para el que será el tercer encuentro de Colombia en el Mundial 2026 contra la Selección de Portugal.

seleccion colombia lista contra portugal

En la instantánea, a blanco y negro, se ve al deportista en cama cargando a su hijo y demostrando lo feliz que está.

"25 días después. Qué bendición tenerte en nuestras vidas", escribió sobre la publicación.


Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos y felicitaciones por el nuevo integrante de la familia.

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Por ahora, el futbolista no solo disfruta de la compañía de su familia, sino que también se sigue preparando para el encuentro contra Portugal este sábado 27 de junio a las 6:30 p.m., donde se espera que la tricolor triunfe nuevamente y que puedes ver a través del Canal RCN.

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