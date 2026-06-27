La Selección de Uruguay no pudo vencer a España y quedó eliminada de la Copa del Mundo. El cuadro sudamericano cayó derrotado ante los ibéricos y deberá devolverse a casa tras más rápido de lo imaginado para muchos hinchas.

En su primera salida mundial, los ‘charrúas’ empataron ante Arabia Saudita y lo mismo ocurrió ante Cabo Verde, por lo que estaban obligados a vencer a España, pero no pudieron sumar ni un punto.

¿Cómo fue la reacción de Marcelo Bielsa contra una periodista tras la eliminación de Uruguay?

Al término del juego, Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya, descargó toda su frustración con una periodista que buscaba escuchar sus impresiones sobre la prematura eliminación.

Bielsa se ubicó en el espacio dispuesto para la respectiva entrevista sobre el campo de juego y tras ver que no le hacían la pregunta dio un fuerte grito.

Marcelo Bielsa no ocultó su frustración por la pronta eliminación de su selección. Foto: AFP - Alfredo Estrella

"¡Dale, de una vez!", gritó el entrenador argentino al servicio de Uruguay. Tras unos segundos, la periodista comenzó con las preguntas, pero las palabras que usó el entrenador para responder fueron muy mínimas.

La reportera indagó sobre dos situaciones en particular que ocurrieron en el juego y que involucraron a dos referentes de ‘La celeste’: Fernando Muslera y Federico Valverde. Sobre la duda de por qué sacó a Muslera en el entretiempo, ‘El Loco’ apenas respondió “nada”.

La situación resultó incómoda para la periodista, por lo que después de esa respuesta acabó la entrevista con un “gracias”. Bielsa se marchó con un evidente enojo y cara de pocos amigos.

El rostro del argentino evidenció su gran malestar por la pronta eliminación de la selección uruguaya, que se va de este certamen sin lograr una sola victoria.

Pero la situación va más allá, desde redes sociales se especula que Bielsa tuvo enfrentamientos con algunos jugadores y la relación con el plantel estaría totalmente rota.

Tras este fracaso uruguayo, se especula que Bielsa dejará el banco técnico de ‘La celeste’ y continuará su carrera como entrenador lejos del país rioplatense.

¿La Selección de Uruguay quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026?

De las seis selecciones sudamericanas que clasificaron al Mundial de Fútbol, Uruguay es la única que se despide en primera fase. Argentina y Colombia obtuvieron su tiquete de forma anticipada, mientras que Brasil, Paraguay y Ecuador lo lograron en la tercera fecha.

La Selección de Uruguay se marcha del Mundial con dos empates y una derrota. Foto: AFP - Lars Baron

Además, cabe recordar que Bolivia pudo ser otra selección sudamericana jugando la Copa del Mundo, pero cayó en el repechaje ante su similar de Irak.

Lo cierto es que la actitud de Marcelo Bielsa ha despertado molestia e indignación entre los internautas. Varios consideran que se excedió con la forma en que le gritó a los reporteros y rechazaron por completo su reacción.

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Finalmente, Marcelo Bielsa ya había dirigido en un Mundial: lo hizo en 2002 cuando condujo los destinos de Argentina, pero, al igual que con Uruguay, ‘La albiceleste’ se marchó del certamen en fase de grupos.