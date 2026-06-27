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Esposo de Daniela Ospina reveló que perdió familiares en el fuerte terremoto de Venezuela

Gabriel Coronel expresó su gran tristeza por la tragedia que golpea a su país de origen e hizo un nuevo llamado a ayudar.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, es cantante y actor venezolano.
Gabriel Coronel se puso muy emotivo al hablar de la tragedia que afecta a Venezuela. Foto: AFP - Ivan Apfel

Venezuela afronta una gran tragedia como consecuencia de dos terremotos ocurridos el pasado miércoles 24 de junio. Caracas, la capital, y el Estado de La Guaira han sido las zonas más devastadas tras el fuerte movimiento telúrico.

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Las redes sociales se han inundado con mensajes de condolencias y fuerza hacia el país sudamericano, pues el desastre natural ya suma miles de muertos, según datos revelados por el Gobierno venezolano.

Actualmente, autoridades de distintos países trabajan contra reloj para sacar de los escombros a cientos de personas atrapadas, además de atender a los heridos.

¿Qué dijo Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, tras el fuerte terremoto en Venezuela?

Celebridades de todo el mundo, especialmente venezolanas, han acudido a las redes sociales para expresar su pesar y tristeza por dicha tragedia.

Uno de los que ha hablado ha sido Gabriel Coronel, actor, cantante y esposo de Daniela Ospina, hermana del portero de la Selección Colombia, David Ospina.

Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, y cantante y actor venezolano.
Gabriel Coronel contó que perdió familiares en los terremotos de Venezuela. Foto: AFP - Jason Koerner

No solamente los venezolanos, el mundo entero tiene que sufrir esto porque es algo que le puede pasar a cualquier país, en cualquier momento y definitivamente es tan triste

Tengo tantos amigos cercanos que están tratando de ayudar y definen lo que está sucediendo como un verdadero infierno, como conocer al diablo; prácticamente, ver tantas personas muert*s en el piso. En mi caso personal, familiares que perdieron la vida, amigos que perdieron sus casas. Han sido días muy difíciles

Gabriel Coronel reside en Miami con su esposa Daniela Ospina y su hijo Lorenzo, pero siempre está atento a lo que ocurre en Venezuela, por ende, esta situación lo ha golpeado con fuerza.

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En una publicación posterior en su cuenta de Instagram, Coronel mostró las acciones que ha tomado para ayudar a sus compatriotas. El actor y cantante agradeció el respaldo de otras naciones y la participación de muchas personas para tratar de salvar más vidas.

¿Qué pasó con el actor colombiano Iván López tras los terremotos de Venezuela?

El actor Iván López es otra celebridad que ha vivido de cerca la tragedia venezolana. López reside en la ciudad de Caracas y sufrió en carne propia la fuerza devastadora de los terremotos.

Iván López envió un mensaje tras la tragedia en Venezuela.
Iván López vive en Venezuela con su familia. Foto: RCN

El actor de producciones como La ley del corazón y Las de siempre compartió un video en redes sociales a través del cual contó sus sensaciones por lo que pasó en Venezuela y de paso dio un parte de tranquilidad acerca de cómo está.

Este es un mensaje para ti que estás viendo redes, que tienes hermanos, hijos, padres, abuelos, tíos, primos, hijos, amigos, conocidos y que eres un ser vivo pero más allá de ello un ser humano. Es el momento de ayudar y ponerse en el lugar de los demás, no importa el color o la bandera lo que importa es ayudar y hoy Venezuela te necesita", escribió López en el post.

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El actor colombiano contó que estaba en Isla Margarita cuando ocurrió la tragedia, por lo que esperar chequear primero con detalle su casa en Caracas para saber qué tantos daños sufrió.

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