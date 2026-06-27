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Paola Jara sorprendió al mostrar a Emilia con camiseta de Colombia antes del partido contra Portugal

Paola Jara causó sensación al compartir una imagen de Emilia con la camiseta de la Tricolor antes del partido contra Portugal.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara sorprendió al mostrar a Emilia con la camiseta de la Selección Colombia para el duelo ante Portugal.
Paola Jara emocionó al mostrar a Emilia con la camiseta de la Selección Colombia. (Foto: Canal RCN y AFP)

Paola Jarasorprendió al mostrar a la pequeña Emilia con la camiseta de la Selección Colombia antes del partido que disputará la tricolor frente a Portugal en el Mundial de Fútbol 2026.

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La cantante de música popular compartió la imagen a través de sus redes sociales, donde aparece la bebé de siete meses con un jean claro, la camiseta amarilla de la Selección Colombia y un accesorio con los colores de la tricolor en su cabeza.

¿Cómo apareció Emilia antes del partido de Colombia contra Portugal?

Más allá de la imagen apoyando a la Selección Colombia para el importante encuentro que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, llamó la atención que el rostro de la bebé fue cubierto con un emoji.

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Como bien se conoce, Paola Jara se sumó a la tendencia de varios famosos que, por motivos de privacidad, prefieren no mostrar el rostro de sus hijos en redes sociales.

Paola Jara sorprendió al mostrar a Emilia con la camiseta de la Selección Colombia para el duelo ante Portugal.
Paola Jara emocionó al mostrar a Emilia con la camiseta de la Selección Colombia. (Foto: Canal RCN)

En el caso de Emilia, su imagen ha generado expectativa desde su nacimiento. En diferentes ocasiones, tanto Paola Jara como Jessi Uribe han compartido fotografías y videos en los que muestran algunas partes del cuerpo de la bebé, pero sin dejar ver completamente su rostro.

¿Paola Jara usó la foto de Emilia para promocionar su canción?

La publicación de la cantante no solo estuvo enfocada en apoyar a la Selección Colombia.

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A través de la imagen de Emilia también aprovechó para promocionar la canción que varios exponentes de la música popular grabaron para acompañar y alentar a la tricolor durante el Mundial de Fútbol 2026.

Además, dejó el enlace para que sus seguidores pudieran escuchar el tema y ver el videoclip que realizaron para esta ocasión.

Paola Jara sorprendió al mostrar a Emilia con la camiseta de la Selección Colombia para el duelo ante Portugal.
Paola Jara emocionó al mostrar a Emilia con la camiseta de la Selección Colombia. (Foto: AFP)

Sin duda, la pequeña volvió a llevarse toda la atención entre los millones de seguidores de Paola Jara, cada aparición suele despertar cientos de reacciones entre sus millones de seguidores quienes esperan el momento para conocer el rostro de la bebé que aún sigue siendo un misterio.

Según en una dinámica de preguntas en Instagram, Paola Jara confesó que no tenía claro si en algún momento mostraría en redes sociales a su hija.

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