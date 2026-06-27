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Yaya Muñoz preocupó al reaparecer en redes sociales con una herida en su rostro; ¿qué le pasó?

Yaya Muñoz preocupó en redes sociales al mostrar una lesión en sus labios y su aclaración sorprendió.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yaya Muñoz preocupó al mostrar una herida que se hizo en el rostro.
Yaya Muñoz preocupó al mostrar una herida que se hizo en el rostro. (Foto: Canal RCN)

Yaya Muñoz sorprendió a sus seguidores al aparecer con una herida en los labios.

Yaya Muñoz causó revuelo en redes sociales.
Yaya Muñoz causó revuelo en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué le pasó a Yaya Muñoz en los labios?

La presentadora estuvo hablando por medio de sus redes sociales sobre la catástrofe ocurrida en Venezuela, donde, según los reportes de los medios locales, hay más de mil personas fallecidas y aproximadamente 50 mil desaparecidos tras los fuertes sismos presentados en varias zonas del país.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia dio sus impresiones sobre lo ocurrido, manifestando que siente impotencia al ver tantos videos en redes sociales e invitando a su comunidad digital a que ayuden en lo que más puedan.

En medio del video, se le puede ver la herida en el labio, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes le preguntaron el motivo de esa lesión.

Ante la insistencia de su comunidad digital, Yaya salió a aclarar que se trataba de una manía que tiene desde pequeña en la que se quita los “cueros” de la boca y que en esa oportunidad lo hizo demasiado fuerte, ocasionando una herida que ha ido empeorando.

Su mensaje fue recibido con empatía por parte de muchos internautas, quienes destacaron la importancia de usar las plataformas digitales para visibilizar estas situaciones.

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¿Qué opinó Yaya Muñoz sobre el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y uno de sus seguidores?

Yaya también se pronunció sobre el gesto de Andrea Valdiri, quien buscó a un seguidor que la insultó en redes sociales y anunció acciones legales en su contra.

Para Muñoz, este tipo de medidas son necesarias para que las personas entiendan que las palabras tienen consecuencias y que no se puede agredir a otros desde el anonimato de una pantalla.

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Su respaldo a Valdiri generó debate en la opinión pública, pues muchos coincidieron en que este precedente puede cambiar la manera en que los usuarios se expresan hacia las figuras públicas.

Yaya defendió la idea de que enfrentar a quienes insultan es una forma de proteger la dignidad y el respeto en los espacios digitales.

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