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Eidevin López confirma que está soltero y sin Karola: "Gracias a cada uno de ustedes"

Eidevin López habló desde el respeto y se acabaron los rumores de que podría tener un noviazgo con Karola.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Eidevin López, Karola
Eidevin López confirma que está soltero y sin Karola | Foto del Canal RCN.

La relación de Eidevin López y Karola es de lo que más se especula en las redes sociales. Ambos influenciadores, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, tienen confundidos a los internautas porque no se sabe si son amigos o tienen algo más.

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Desde que se formó el shippeo entre los costeños, incrementó el apoyo para que fuesen pareja. De hecho, ambos han aparecido en distintos lugares demostrándose cariño y por eso es que se piensa que podrían ser novios.

Eidevin López, Karola
Eidevin López y Karola formaron un shippeo | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es el estado civil de Eidevin López y qué pasó con Karola?

Eidevin López compartió un mensaje con el que, si bien es cierto que resaltó que su cercanía con Karola es buena, puntualizó que ambos están solteros. Con ello, se rompió cualquier rumor o especulación de que había algo más que una amistad entre los creadores de contenido.

"Quiero dirigirme a todos ustedes con mucho cariño y respeto. Primero que todo, quiero aclarar que Karola y yo somos solteros y que entre nosotros todo está superbién. Hay mucho respeto y siempre existirá el apoyo mutuo", escribió Eidevin López.

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No obstante, hay más en la historia de Instagram que publicó el influencer. Según lo que se interpreta, López pidió a los internautas y seguidores que dejaran de lanzar comentarios negativos hacia Karola, pues tal parece que no todos están tomando de la mejor forma el hecho de que no estén juntos, entre otros más factores, como, por ejemplo, su participación en diferentes realities o formatos de convivencia.

"Ella siempre contará con mi apoyo, porque cuando decido estar para alguien, lo hago de corazón y en todo momento", remarcó Eidevin López.

¿Qué pidió Eidevin López al team que tiene con Karola?

Sumado a todo lo dicho, el exhabitante de La casa de los famosos Colombia se refirió al team que entre él y Karola construyeron, así que les pidió llevar la fiesta en paz. Finalmente, agradeció por sentir apoyo, independientemente de las circunstancias, poniendo por encima el respeto, la unión y la lealtad.

Karola, Eidevin López
Karola y Eidevin López tienen su propio team | Foto del Canal RCN.

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Cabe mencionar que Karola ha sido blanco de críticas por su comportamiento y opiniones que dividen al público. Hace poco, la influencer subió un video en el que reveló que su mamá no se siente orgullosa de ella.

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