El encuentro deportivo entre Colombia y Portugal sigue dando para hablar en las distintas plataformas sociales. Para algunos, se trató de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.

Artículos relacionados Talento nacional Periodista de Deportes RCN conmovió al dejar el Mundial 2026 para estar en el grado de bachiller de su hijo

Aunque se pensó que Colombia había ganado con un gol que hizo Dávinson Sánchez, este fue anulado y el marcador quedó 0-0. Ambos equipos avanzaron en la Copa Mundo, la cual ahora se encuentra en los dieciseisavos de final.

¿Qué mensaje lanzó Luis Díaz tras Colombia empatar con Portugal en el Mundial 2026?

Una de las figuras que más siguen de la Selección es a Luis Díaz, también conocido como Lucho Díaz, sus maniobras son aplaudidas y por eso es que cualquier pronunciamiento que hace llama la atención. Precisamente, el delantero en el Bayern de Múnich reaccionó al Colombia no haberle ganado a Portugal.

Luis Díaz no deja de brillar en la Selección Colombia | Foto Alfredo Estrella / AFP.

Mediante una publicación en su perfil oficial de Instagram, plataforma digital en la que ya casi llega a los ocho millones y medio de seguidores, Luis Díaz reaccionó ante el reciente partido contra Portugal. Con un carrete de fotografías, en el que se le ve jugando, abrazando y también cantando el himno, el futbolista guajiro despidió este importante encuentro deportivo contra Cristiano Ronaldo.

No obstante, aparte de las instantáneas, Lucho escribió un mensaje en el que consignó lo orgulloso que se siente de la tricolor y el agradecimiento constante por aquellos que lo apoyan a él y a los demás jugadores.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Se reveló la conversación que James Rodríguez tuvo con Cristiano Ronaldo cuando se abrazaron

Asimismo, recalcó que el camino en el Mundial 2026 continúa, de modo que lo que queda es recuperarse, seguir trabajando y buscar tener más enfoque para lo que se viene en próximos días.

"Cumplimos nuestro primer objetivo. Muy orgulloso de este equipo, que sigue creciendo día a día, y agradecido con toda nuestra gente por el apoyo incondicional de siempre. Esto continúa. Ahora es momento de recuperar, seguir trabajando y enfocarnos en lo que viene", se lee en el post.

Artículos relacionados Karol G Karol G le escribió a Abelardo de la Espriella una contundente carta: ¿lo criticó o lo respaldó?

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial 2026?

Colombia se enfrentará contra Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto sucederá el próximo viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega a esta instancia tras finalizar como líder invicto del Grupo K, luego de igualar sin goles frente a Portugal. Ahora buscará el paso a octavos ante el conjunto africano.