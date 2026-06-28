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Luis Díaz lanzó mensaje que ilusiona a Colombia en el Mundial 2026 tras el duelo con Portugal

Luis Díaz reaccionó al empate con Portugal en el Mundial 2026 y sus palabras generan esperanza para la Selección Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Luis Díaz
Luis Díaz lanzó mensaje que ilusiona a Colombia en el Mundial 2026 tras el duelo con Portugal | Foto Robert Cianflone / Getty Images via AFP.

El encuentro deportivo entre Colombia y Portugal sigue dando para hablar en las distintas plataformas sociales. Para algunos, se trató de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.

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Aunque se pensó que Colombia había ganado con un gol que hizo Dávinson Sánchez, este fue anulado y el marcador quedó 0-0. Ambos equipos avanzaron en la Copa Mundo, la cual ahora se encuentra en los dieciseisavos de final.

¿Qué mensaje lanzó Luis Díaz tras Colombia empatar con Portugal en el Mundial 2026?

Una de las figuras que más siguen de la Selección es a Luis Díaz, también conocido como Lucho Díaz, sus maniobras son aplaudidas y por eso es que cualquier pronunciamiento que hace llama la atención. Precisamente, el delantero en el Bayern de Múnich reaccionó al Colombia no haberle ganado a Portugal.

Luis Díaz
Luis Díaz no deja de brillar en la Selección Colombia | Foto Alfredo Estrella / AFP.

Mediante una publicación en su perfil oficial de Instagram, plataforma digital en la que ya casi llega a los ocho millones y medio de seguidores, Luis Díaz reaccionó ante el reciente partido contra Portugal. Con un carrete de fotografías, en el que se le ve jugando, abrazando y también cantando el himno, el futbolista guajiro despidió este importante encuentro deportivo contra Cristiano Ronaldo.

No obstante, aparte de las instantáneas, Lucho escribió un mensaje en el que consignó lo orgulloso que se siente de la tricolor y el agradecimiento constante por aquellos que lo apoyan a él y a los demás jugadores.

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Asimismo, recalcó que el camino en el Mundial 2026 continúa, de modo que lo que queda es recuperarse, seguir trabajando y buscar tener más enfoque para lo que se viene en próximos días.

"Cumplimos nuestro primer objetivo. Muy orgulloso de este equipo, que sigue creciendo día a día, y agradecido con toda nuestra gente por el apoyo incondicional de siempre. Esto continúa. Ahora es momento de recuperar, seguir trabajando y enfocarnos en lo que viene", se lee en el post.

 

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Selección Colombia
La Selección Colombia en el Mundial 2026 | Foto Ulises Ruiz / AFP.
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