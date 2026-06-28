Así ha cambiado ‘Totoy’ de la famosa telenovela ‘Los Reyes’: ya es padre de dos niñas

El actor Isaac Montealegre, quien le dio vida al personaje 'Totoy' en la telenovela colombiana de Canal RCN 'Los Reyes', ha llamado la atención en redes sociales por su impresionante cambio, pues ya es todo un adulto y es padre de dos pequeñas.

¿Cómo luce actualmente 'Totoy' de la telenovela 'Los Reyes'?

El actor que interpretó a ‘Totoy’ en la telenovela ‘Los Reyes’ ha sorprendido a los seguidores de la producción con su notable cambio físico a lo largo de los años.

Isaac Montealegre le dio vida a 'Totoy' en 'Los Reyes'. (Foto: Canal RCN)

A través de sus redes sociales, el recordado intérprete se ha mostrado con una imagen mucho más madura, luciendo una barba pronunciada y compartiendo distintos momentos de su vida personal, como sus hobbies, entre ellos cantar y disfrutar del tiempo con sus hijas.

Además, ha incursionado en la creación de contenido en TikTok, plataforma en la que ha logrado sumar miles de visualizaciones y una creciente comunidad de seguidores, donde suelen reconocerlo y hablarle del proyecto en el que participó.

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¿Qué pasó con el actor que hizo de ‘Totoy’ en ‘Los Reyes’?

Después de su participación en la telenovela ‘Los Reyes’, el actor que interpretó a ‘Totoy’ se alejó de la televisión, a diferencia de varios de sus compañeros de elenco que continuaron en distintas producciones.

Con el tiempo, se enfocó en el mundo de la música, donde actualmente incursiona en el género urbano bajo el nombre artístico de Issacx.

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¿Dónde ver completa la telenovela ‘Los Reyes’?

La telenovela ‘Los Reyes’ puede verse actualmente a través de la app del Canal RCN (haz clic aquí), donde la producción fue reestrenada y está disponible con sus capítulos completos para los seguidores de esta recordada historia.

En esta plataforma se pueden encontrar los 248 episodios que conforman la novela en su totalidad, mientras que en YouTube también está disponible parcialmente, donde por el momento se han publicado los capítulos hasta el número 125.