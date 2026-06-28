Gerard Piqué y Clara Chía han tomado fuerza en redes sociales, luego de que una reconocida periodista revelara que la pareja planea casarse en 2027 y ser padres.

¿Quién reveló que Gerard Piqué y Clara Chía se casarían en 2027?

Fue la periodista argentina Mandy Fridmann quien afirmó en el programa de su colega Javier Ceriani que, según información que habría recibido de primera mano, Gerard Piqué y Clara Chía tendrían planes de casarse en 2027 y convertirse en padres en el futuro.

Gerard Piqué y Clara Chía se casarían en 2027, según periodista argentina. (Foto: Josep LAGO / AFP)

Durante su intervención en el espacio televisivo, la comunicadora señaló que, a diferencia de lo que ocurrió en la relación del exfutbolista con Shakira, la pareja actual estaría enfocada en seguir un orden distinto en su vida personal, priorizando primero el matrimonio antes de la llegada de hijos.

Por lo que, teniendo en cuenta esta información, Gerard Piqué y Clara Chía habrían sido vistos en Barcelona realizando una actividad relacionada con la planificación de su futuro familiar.

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¿Gerard Piqué y Clara Chía planean tener hijos?

De acuerdo con Fridmann, Gerard Piqué y Clara Chía habrían sido vistos en una reconocida clínica de fertilidad en Barcelona, donde supuestamente habrían iniciado un proceso relacionado con la preservación de material genético para asegurar su proyecto familiar en el futuro, en caso de que no se dé de manera natural.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían congelado sus embriones para asegurar a sus hijos. (Foto: Josep LAGO / AFP)

Sin embargo, ante estas declaraciones, lo único confirmado es que Gerard Piqué y Clara Chía continúan su relación lejos del foco mediático. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre boda o planes de familia, por lo que toda la información difundida corresponde a rumores de programas de entretenimiento.

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¿Cómo reaccionaron en redes sociales al rumor de que Piqué y Clara Chía planean casarse en 2027 y tener hijos?

Como era de esperarse, el rumor de que Gerard Piqué y Clara Chía planean casarse en 2027 y tener hijos generó una ola de reacciones divididas en medio de los comentarios del video.

Algunos usuarios aprovecharon la noticia para enviar mensajes de felicitación y buenos deseos a la pareja, destacando su relación y esperando que puedan consolidar sus planes a futuro.

Sin embargo, otros internautas reaccionaron con escepticismo y hasta ironía, recordando la mediática vida del exfutbolista y cuestionando la veracidad de la información.

Entre los comentarios también hubo críticas sobre la difusión de rumores sin confirmar.