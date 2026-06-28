Una de las noticias que más sorprendieron durante esta semana fue el anuncio de que Karina García se encuentra en embarazo. Sí, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia espera un hijo junto a su novio, el cantante Kris R.

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Desde hace varias semanas estaba corriendo el rumor de que Karina García estaba en embarazo. Hace pocos días, a través de una publicación en Instagram, la pareja colombiana reveló que eso era cierto.

Con fotos frente al mar, Karina García y Kris R confirmaron que se convertirán en padres. Es importante mencionar que este es el tercer embarazo de la modelo paisa, ya que ella tiene otros dos hijos.

Él es Kris R, el novio de Karina García | Foto del Canal RCN.

En efecto, después del anuncio, la influenciadora ha estado hablando con sus seguidores sobre su gestación. Es así como se refirió al tema de si su bebé es un niño o una niña.

¿Cuál es el género del bebé de Karina García y Kris R?

Contrario a lo que muchos pensaban, García reveló que todavía no sabe el género de su bebé, pero se trata de una información que la tiene nerviosa.

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"Hoy 28 de junio aún no sabemos cuál es el s3xo de nuestro bebé y les confieso que hoy he tenido mucha ansi3dad por saberlo. ¿Niño? ¿Niña?", se lee en la historia junto a un video en el que están Karina García y Kris R viendo al mar.

¿Cómo se enteró Karina García de que estaba embarazada?

Karina García se enteró de que estaba en embarazo después de tener un prolongado retraso. A través de un video, la modelo grabó el momento exacto en el que se hizo la prueba y estaba acompañada de su novio.

Entre risas y nervios, la exhabitante de La casa de los famosos Colombia 2025 no sabía qué hacer. Al momento de revelarse el resultado de la prueba de embarazo, estuvo feliz por el bebé que viene en camino, mientras que a Kris R se le vio más sorprendido.

Este es el tercer embarazo de Karina García | Foto del Canal RCN.

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Lo cierto de todo lo anterior es que nuevamente García se convertirá en madre; reveló que ya está teniendo síntomas como náuseas, mareo, acidez y también incrementó su sensibilidad. Por lo visto, la creadora de contenido hará partícipes a sus seguidores de toda su experiencia.