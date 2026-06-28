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Yeferson Cossio desata críticas en redes por la condición que impuso para rescatar perritos abandonados

Yeferson Cossio se convirtió en tendencia tras la condición que estableció para rescatar perritos en situación de abandono.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yeferson Cossio recibió miles de críticas tras poner una insólita condición para rescatar perritos abandonados
Yeferson Cossio recibió miles de críticas tras poner una insólita condición para rescatar perritos abandonados. (Fotos: Canal RCN Y Freepik)

El influencer paisa Yeferson Cossio volvió a generar todo tipo de reacciones en redes sociales tras compartir una publicación en la que planteó una inusual condición para poder rescatar a varios perritos que se encuentran en situación de abandono.

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¿Qué condición pidió Yeferson Cossio para rescatar perritos en condición de abandono y qué le generó críticas?

El creador de contenido Yeferson Cossio llamó la atención de sus seguidores al compartir en sus redes sociales una publicación en la que aseguraba tener una propuesta para quienes lo siguen.

Yeferson Cossio en SuperLike de Canal RCN
Yeferson Cossio dividió las redes al poner condición inusual para rescatar perritos en condición de abandono. (Foto: Canal RCN)

Aunque en un principio el mensaje despertó curiosidad, el influenciador explicó que el verdadero objetivo era ayudar a una fundación de perritos, la cual se iba a quedar sin la finca donde actualmente albergan a los animales.

Ante esta situación, Cossio reveló que cuenta con un lote de 16.000 metros cuadrados en Marinilla para trasladar a los perros. Sin embargo, señaló que solo haría la donación si 16.000 personas nuevas comenzaban a seguirlo en Instagram.

Entonces cambiemos metro cuadrado por seguidor, hagan ustedes la donación. 16 mil seguidores nuevos en mi Instagram y le doy a la fundación esos 16 mil metros para los perritos", escribió.

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¿Qué le dijeron a Yeferson Cossio por pedir seguidores para rescatar perritos abandonados?

Como era de esperarse, la publicación desató una ola de reacciones en redes sociales. Varios internautas criticaron a Cossio y lo señalaron de ser un "oportunista", al considerar que condicionó el rescate de los perritos a un aumento en el número de seguidores de sus perfiles.

Yeferson Cossio en SuperLike de Canal RCN
Yeferson Cossio fue catalogado de "oportunista" tras condicionar rescate de perritos a cambio de seguidores. (Foto: Canal RCN)

Otros usuarios cuestionaron que recurriera a esa estrategia, argumentando que, debido a su éxito como creador de contenido, cuenta con los recursos económicos suficientes para asumir el traslado de los animales sin necesidad de fijar ese tipo de condición.

No obstante, también hubo quienes lo defendieron asegurando que solo estaba bromeando.

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¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio a las críticas que recibió en redes tras proponer seguidores a cambio de ayudar a perritos?

Hasta el momento, Yeferson Cossio no se ha pronunciado sobre las críticas que recibió por la condición que planteó para trasladar a los perritos de su fundación. El influenciador ha mantenido silencio frente a la polémica y no ha publicado ningún mensaje respondiendo a los comentarios de los internautas.

En cambio, ha continuado compartiendo contenido en sus redes sociales junto a su novia, Carolina Gómez.

En una de sus publicaciones más recientes, ambos aparecieron disfrutando junto a amigos del partido entre la Selección Colombia y Portugal.

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