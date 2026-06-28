Estos son algunos de los futbolistas que han salido del clóset previo al Mundial 2026

Son pocos los futbolistas profesionales que han decidido hablar públicamente sobre su orientación, una decisión que les significó enfrentar retos dentro y fuera de las canchas.

¿Quiénes son los futbolistas que han salido del clóset?

Aunque el número sigue siendo reducido, varios futbolistas han decidido compartir públicamente su verdadera orientación y convertirse en referentes de diversidad en el deporte.

Entre los casos más conocidos se encuentra el australiano Josh Cavallo, quien en 2021 anunció que era gay mientras seguía en competencia profesional.

Jakub Jankto y Thomas Hitzlsperger son dos de los futbolistas que han salido del clóset. (Foto izquierda: GABRIEL BOUYS / AFP | Foto derecha: PATRIK STOLLARZ / AFP)

Otro de los casos más recordados es el del inglés Jake Daniels, que hizo lo propio en 2022 con el Blackpool. También se suma el deportista Jakub Jankto, quien reveló su orientación en 2023 a través de un video en redes sociales.

De igual manera, nombres como el estadounidense Robbie Rogers, quien salió del clóset tras retirarse temporalmente y luego volvió a las canchas para jugar con LA Galaxy.

El alemán Thomas Hitzlsperger, que hizo pública su orientación después de poner fin a su carrera; y el sueco Anton Hysén, además del recordado Justin Fashanu, considerado el primer futbolista profesional en declararse abiertamente gay en 1990.

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¿Cómo les cambió la vida a los futbolistas que han salido del clóset?

Cada historia ha sido diferente. Algunos recibieron un amplio respaldo de compañeros, clubes y aficionados, mientras que otros también tuvieron que enfrentar insultos, discriminación y am3n4zas.

Tras salir del clóset, varios futbolistas han compartido los cambios personales y profesionales que experimentaron. (Foto: Freepik)

Josh Cavallo, por ejemplo, ha contado que su decisión le permitió vivir con mayor tranquilidad, aunque también confesó haber recibido mensajes de odio, además de denunciar posteriormente actos de homofobia en uno de sus antiguos equipos.

En el caso de Thomas Hitzlsperger, el exinternacional alemán ha explicado que salir del clóset después de retirarse le permitió convertirse en un referente para otras personas y abrir conversaciones sobre la necesidad de construir un fútbol más inclusivo.

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¿Por qué siguen siendo tan pocos los futbolistas que hablan abiertamente de su orientación?

A pesar de los avances en materia de inclusión, diversos protagonistas del fútbol consideran que todavía existe temor a las consecuencias que podría tener hacer pública la orientación durante la carrera profesional.

El ambiente competitivo, la presión social y el miedo a la discriminación continúan siendo factores que influyen en esa decisión.