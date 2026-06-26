En medio del doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio, varias personas se han reportado como desaparecidas en medio del siniestro y una de las más comentadas en redes se trata sobre un destacado futbolista de la sub-20 del país.

¿Quién fue el reconocido futbolista de la Sub-20 de Venezuela que desapareció en medio del terremoto?

Así se confirmó la desaparición de Yimvert Berroterán. | Foto: Freepik

El nombre de Yimvert Berroterán se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido futbolista de la Selección Sub-20 de Venezuela, sino también, por confirmarse su repentina desaparición.

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte del medio digital TyC Sports, quien reveló la noticia expresando las siguientes palabras:

“Yimvert Berroterán, futbolista de la selección sub-20 de Venezuela y con gran proyección en las formativas de la Vinotinto, desapareció en medio de los daños provocados por los recientes terremotos que afectaron al país. Según detallaron la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y Universidad Central de Venezuela (UCV), club en el que milita, el volante fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas más golpeadas por el fenómeno sísmico”, agregó TyC Sports. Artículos relacionados Talento internacional Esposa de futbolista falleció tras terremoto en Venezuela; su hija sobrevivió, esto se sabe

¿Qué ha dicho la Federación Venezolana de Fútbol tras la desaparición de Yimvert Berroterán?

En medio del siniestro presentado en Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol ha reportado a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 700 mil seguidores han reportado no solo la desaparición de Yimvert Berroterán, sino también, de otros futbolistas.

¿Cómo ocurrió el doblete sísmico en Venezuela? | Foto: Freepik

Aunque por el momento se desconoce el paradero de Yimvert, las respectivas autoridades y el equipo de rescate en Venezuela se encuentran bajo las investigaciones tanto de él como de las otras personas que han resultado desaparecidas.

¿Cómo ocurrió el doblete sísmico ocurrido en Venezuela?

Según lo compartieron los reportes del Servicio Geológico, el pasado 24 de junio el país de Venezuela atravesó por uno de los momentos más difíciles tras el doble terremoto, el cual tuvo un impacto de 7.2 y 7.5.

Así también, se ha elevado la cifra de desaparecidos, fallecidos y heridos en medio del siniestro el cual ha generado graves repercusiones en todo el país.