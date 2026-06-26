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Video captó el fuerte sismo que sacudió a República Dominicana: esta fue su magnitud

En horas de la mañana un evento sísmico sacudió a República Dominicana y en video quedó captado el gran susto de los dominicanos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Fuerte sismo sacude a República Dominicana
Impactante video muestra el momento en que un sismo sacudió a República Dominicana. (Foto/ Freepik)

Los ciudadanos latinos están sumamente preocupados por todos los sismos que se han sentido en los últimos días en los diferentes países; por un lado, el más fuerte se sintió en Venezuela con una magnitud de 7.5.

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Este alcanzó a sacudir a Colombia, pero en el país cafetero no se presentó ninguna afectación, mientras que, en el país vecino, se han registrado más de 500 fallecidos hasta la mañana de este viernes 26 de junio.

Así mismo se han sentido nuevos eventos sísmicos, pero no han superado más de 4.0 de magnitud en el territorio colombianos.

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Por el lado de Nicaragua, se registró un fuerte temblor de 5.2, con unja profundidad de 120 km y su epicentro fue en Villa El Carmen, sin embargo, aquí tampoco se han registrado algún tipo de afectación.

Pero, horas más tarde, otro sismo se sintió en otro país latinoamericano y e video quedó registrado el momento.

Impactante video muestra el momento en que un sismo sacudió a República Dominicana
Las cámaras captaron el momento del fuerte sismo en República Dominicana. (Foto/ Freepik)

¿De cuánto fue el temblor en República Dominicana en horas de la mañana de este viernes?

Fue el Servicio Geológico Colombiano quien publicó el boletín en horas de la mañana de este viernes, reportando que a las 11:06 am, Republica Dominicana fue sacudida por un evento sísmico.

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Su magnitud fue de 5.0, con profundidad de 71 km y el epicentro fue en Boca de Yuma; hasta el momento no se ha registrado alguna situación de que haya alterado el orden o que haya alguna persona lesionada.

Lo que sí, es que los dominicanos ya están reaccionando y han compartido videos revelando cómo se sintió el evento sísmico en su país.

¿En Colombia cuántas veces ha temblado durante los últimos tres días?

Colombia fue sacudido por el sismo que se sintió en Venezuela y luego de ese evento sísmico, ha temblado cuatro veces, según el reporte de Servicio Geológico.

Las cámaras captaron el momento del fuerte sismo en República Dominicana
Fuerte sismo sacude a República Dominicana. (Foto/ Freepik)

El epicentro ha sido en Antioquia y en Santander, con magnitudes desde 2.9 hasta 3.5; por fortuna no han sido tan fuertes.

Por ahora, los ciudadanos colombianos han mostrado preocupación, porque temen a que pase lo ocurrido en Venezuela, pero los expertos ya han publicado que en nuestro país es normal que se presenten temblores como en el caso de Los Santos.

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