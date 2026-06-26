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Rescatista venezolano reveló la dura escena que encontró tras el sismo: “era una fiesta de niños”

Rescatista venezolano rompió en llanto al narrar el momento que marcó la tragedia del sismo en medio de su labor.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Rescatista venezolano contó la desgarradora escena que halló tras el sismo
Rescatista venezolano contó la desgarradora escena que halló tras el sismo. (Foto Freepik).

Un rescatista venezolano no pudo contener las lágrimas al narrar una de las escenas más difíciles que ha enfrentado durante su labor tras el sismo en Venezuela. El hombre relató el momento en el que llegó al lugar de la tragedia y se encontró con un panorama desgarrador.

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¿Cuál fue la dura escena que encontró un rescatista venezolano tras el sismo en su país?

En redes sociales comenzó a circular un video de un joven venezolano que se encontraba realizando labores de rescate para ayudar a las personas que aún permanecían con vida bajo los escombros y recuperar los cuerpos de quienes no lograron sobrevivir.

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¿Cómo ocurrió el doblete sísmico en Venezuela? | Foto: Freepik

Durante su relato, el rescatista habló sobre el difícil momento que vivió en medio de las labores de búsqueda tras el sismo en Venezuela y reveló una escena que lo marcó emocionalmente.

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Con la voz entrecortada, aseguró que en uno de los edificios más afectados encontraron una situación que le causó un profundo dolor, pues los cuerpos que estaban recuperando correspondían a niños que se encontraban en una fiesta infantil.

“En el edificio más grande que se cayó, me da mucho dolor, porque estamos trabajando y los cuerpos que estábamos sacando eran de una fiesta de niños, me da mucho dolor, me dan ganas de llorar, no se imaginan”.

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El rescatista explicó que continuar con su labor después de encontrarse con esta escena ha sido un momento muy difícil, al punto de sentir ganas de llorar. A pesar del impacto emocional, aseguró que seguirá trabajando para ayudar a las personas afectadas mientras espera el apoyo que pueda llegar desde diferentes partes del mundo.

¿De cuánto fue el sismo en Venezuela?

El movimiento sísmico que afectó a Venezuela ocurrió durante la jornada del miércoles 24 de junio de 2026 y alcanzó una magnitud de 7.5, generando preocupación entre los habitantes de distintas zonas del país.

El epicentro se ubicó cerca de la costa venezolana, a una profundidad aproximada de 30 kilómetros. Además de Venezuela, el fenómeno también fue percibido en diferentes sectores de Colombia debido a la amplitud de las ondas sísmicas.

Grietas de terremoto.
Los terremotos en Venezuela han dejado al menos 589 personas fallecidas, más de 4.300 heridos, y 50.000 desaparecidos (Foto por Freepik).
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