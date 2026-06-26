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Fallecieron miembros de reconocida agrupación en medio del doble terremoto en Venezuela: ¿quiénes?

Se confirmó el fallecimiento de una destacada agrupación venezolana en medio del doble terremoto en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Fallecieron miembros de reconocida agrupación en medio del doble terremoto en Venezuela: ¿quiénes?
¿Quiénes fueron los artistas que fallecieron tras el doble terremoto en Venezuela? | Fotos: Freepik

Tras los dobles terremotos que se presentaron en Venezuela el pasado 24 de junio el cual generó graves repercusiones a causa de la cantidad de cifras de los fallecidos y desaparecidos a causa del lamentable siniestro.

En medio del doblete sísmico se han confirmado varios muertos y uno de los más comentarios por parte de los internautas se trata a causa del fallecimiento de una agrupación, producto de los derrumbes.

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¿Quiénes fueron los artistas que fallecieron en medio de los derrumbes presentados en Venezuela?

En las últimas horas, los miembros de la agrupación venezolana Van Der Dis se ha convertido en tendencia no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento tras los derrumbes en Venezuela.

Fallecieron miembros de reconocida agrupación en medio del doble terremoto en Venezuela: ¿quiénes?
Se confirmó el fallecimiento de los integrantes de la agrupación Van Der Dis. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del medio digital ‘Pal Toque’, quienes confirmaron la noticia del fallecimiento de los miembros de la agrupación musical, pues expresaron las siguientes palabras:

“Hoy la música está de luto. Nos unimos al duelo que embarga la escena musical venezolana por la pérdida de los miembros de la banda Van Der Dis Nos deja su música, irreverencia y rebeldía. Paz a sus almas”, agregó Van Der Dis.

Posterior al comunicado que compartió el medio digital, se evidencia que los miembros de la agrupación fallecieron a causa los derrumbes presentados en Venezuela, expresando lo siguiente:

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“Los miembros de la banda Vanderdis fallecieron producto de los derrumbes por el terremoto de este 24 de junio”.

¿Cuáles fueron los videos que se compartieron en medio del doble terremoto ocurrido en Venezuela?

El pasado 24 de junio, Venezuela enfrentó uno de los momentos más difíciles a causa del doble terremoto que ocurrió en el país, el cual arrasó con la vida de muchas personas y hubo varios desaparecidos.

Fallecieron miembros de reconocida agrupación en medio del doble terremoto en Venezuela: ¿quiénes?
¿Cómo ocurrió el doble terremoto en Venezuela? | Foto: Freepik

Así también, varios usuarios compartieron a través de las distintas plataformas digitales los dolorosos videos que se presentaron durante el momento del siniestro, el cual desplomó varios edificios, desapariciones y el número de los fallecidos sigue incrementando.

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