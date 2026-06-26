La industria del cine está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ann Blyth, una de las figuras más recordadas de la época dorada de Hollywood.

La actriz murió el miércoles 24 de junio a los 98 años, según informó el periodista estadounidense especializado en espectáculos George Pennacchio, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Blyth fue reconocida por una extensa trayectoria en el cine y el teatro, además de haber recibido una nominación al Premio Óscar cuando apenas era una adolescente.

Hollywood está de luto: falleció una recordada estrella nominada al Óscar (Foto freepik)

¿Quién fue Ann Blyth, la reconocida actriz que falleció?

Ann Blyth fue una actriz y cantante estadounidense que inició su carrera desde muy pequeña. A los cinco años ya participaba en programas de radio y, antes de cumplir los diez, debutó en Broadway, donde comenzó a consolidarse como una joven promesa del espectáculo.

En 1941 obtuvo una de sus primeras oportunidades importantes y, durante esa etapa, incluso participó en presentaciones frente al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.

Su debut en la pantalla grande llegó en 1944 con la comedia musical Chip Off the Old Block. Posteriormente participó en varios musicales y producciones cinematográficas que la llevaron a convertirse en una de las actrices más populares de la década.

Sin embargo, el papel que marcó su carrera fue el de Veda Pierce en Mildred Pierce, donde compartió elenco con Joan Crawford. Gracias a esa interpretación, realizada cuando tenía solo 16 años, recibió una nominación al Premio Óscar como Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndose en una de las intérpretes más jóvenes en lograr ese reconocimiento.

A lo largo de su carrera acumuló más de 40 créditos actorales entre cine y televisión. Su última aparición en pantalla fue en 1985, cuando participó en la serie “La reportera del crimen”

Falleció Ann Blyth, legendaria actriz de Hollywood nominada al Óscar por Mildred Pierce (Foto freepik)

¿De qué murió Ann Blyth, la reconocida actriz?

De acuerdo con la información entregada por sus familiares y replicada por medios estadounidenses, Ann Blyth falleció por causas naturales.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.