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El desgarrador clamor de una madre que busca a sus dos hijos desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

La historia de Lilibeth Blum, continúa conmocionando al mundo, esto luego de que sus dos hijos desaparecieras tras los terremotos en Venezuela.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Edificios destruidos - Niño mirando al horizonte.
El desgarrador relato de un niño que fue el único sobreviviente de la familia. Foto | Freepik.

Ya se cumplen dos días desde que Venezuela fue sacudida por dos terremotos, y desde entonces son muchos los relatos que se han conocido por parte de miles de personas que hoy lloran la dolorosa pérdida de sus seres queridos.

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¿Cuál es el duro testimonio de la mujer que busca incansablemente a sus dos hijos tras terremotos en Venezuela?

Una de las tantas desgarradoras historias es la de Lilibeth Blum, quien en las últimas horas levantó su voz en redes sociales para hablar del difícil momento que atraviesa, y es que luego de que se presentaran los dos terremotos se encuentra en la búsqueda de dos sus dos hijos.

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"Hoy me encuentro viviendo una de las peores angustias de mi vida.Durante años he tratado de ayudar a muchas personas sin imaginar que algún día sería yo quien necesitaría desesperadamente la ayuda de ustedes", escribió la mujer en la descripción de unos de sus más recientes post.

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Allí, la venezolana, expuso una fotografía en la que aparecen los dos menos desaparecidos, Victoria Capriles de 11 años y Santiago Capriles de 10.

¿Quién es Lilibeth, una de las tantas mujeres que busca a sus dos hijos desaparecidos?

Según lo comentó Blum, en el momento en el que ocurrió la tragedia, sus hijos estaban en Catia la Mar, en La Guaira, en compañía de su padre y sus abuelos, sin embargo, desde que el país vivió los fuertes terremotos, no ha logrado establecer comunicación con ninguno de ellos.

En medio de la desesperación y dolor que la invade en este difícil momento, Lilibeth quiso aprovechar su cuenta de Instagram para pedirle a quienes sepan de su paradero o los haya visto, que le hagan saber cualquier tipo de información.

"También les pido de corazón que compartan esta publicación para que llegue a más personas. Cada minuto cuenta y cualquier información puede ser de gran ayuda", señaló la mujer.

Por último, Lilibeth, quien es una creadora de contenido venezolana, agradeció a toda la comunidad digital por el apoyo que ha recibido, por la solidaridad y sus oraciones.

Reconocido futbolista de la Selección de Venezuela Sub-20 desapareció tras los terremotos: ¿quién?
Mujer busca a sus dos hijos desaparecidos tras terremotos en Venezuela. | Fotos: Freepik

Por ahora, ciudadanos de las zonas que resultaron más afectadas por este fenómeno natural, así como los rescatistas, continúan avanzando para lograr hallar con vida a quienes aún permanecen bajo los escombros.

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