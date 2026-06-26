¿Nuevo romance?, Alexa Torrex comparte polémico momento junto a Renzo

En los últimos días, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026, se reencontraron para hacer el anhelado viaje en yate, pues Valentino Lázaro habló mucho durante la competencia sobre el tema y prometió ser el anfitrión.

Se pensó que por tanta división dentro de la realidad, esto no iba a pasar, pero finalmente sí se cumplió; en un inicio se había dicho que se haría con el top 8 de esta tercera temporada, pero varios de ahí no asistieron, mientras que, otros famosos sí estuvieron.

Tras este reencuentro, se ha generado una gran especulación por la cercanía entre dos exparticipantes y esto ha formado un revuelo en redes, más porque ambos aparecieron haciendo un video juntos.

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Los famosos involucrados estuvieron vinculados con otros de sus excompañeros y por supuesto, esto provocó más comentarios.

¿Cuál es el polémico video de Alexa Torrex y Renzo Meneses en el viaje de los famosos?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alexa Torrex compartió un video con Renzo Meneses, el cual despertó una ola de comentarios.

La cercanía entre Alexa Torrex y Renzo despertó rumores. (Foto/Canal RCN)

El clip es de los dos bailando la canción 'Andas en mi cabeza' de Chino y Nacho; Por supuesto es un video bastante normal, pero ellos, al parecer, habrían querido generar más comentarios por su cercanía.

En la publicación, la cantante no dio mayores detalles y sol etiquetó a su excompañero, agregando dos emojis, uno tapándose el rostro como de “pena”.

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Por su lado, Renzo se ve que la apoyó en la idea, justo por generar contenido.

¿Por qué Alexa Torrex y Renzo están siendo shippeados?

Todo comenzó con un momento que empezó a circular en redes sociales, en donde grabaron un video del yate y de fondo se ve a Alexa Torrex y Renzo hablando solos a un lado, pero esto se interpretó con que había mucha cercanía entre los dos.

Alexa Torrex y Renzo desatan rumores de romance tras este momento. (Foto/Canal RCN)

Por eso, habrían aprovechado las especulaciones para grabar el video y generar conversación sobre el tema.

De hecho, en los comentarios del video resaltan que los exparticipantes de La casa de los famosos se firman la cuerda y sacan provecho del momento.