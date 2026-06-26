Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Nuevo romance?, Alexa Torrex comparte polémico momento junto a Renzo

Alexa Torrex y Renzo Meneses causan reacciones en redes tras aparecer juntos muy cercanos en un video durante su viaje en yate.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La cercanía entre Alexa Torrex y Renzo que despertó rumores
Alexa Torrex compartió un momento con Renzo y las redes estallaron. (Foto/ Canal RCN)

En los últimos días, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026, se reencontraron para hacer el anhelado viaje en yate, pues Valentino Lázaro habló mucho durante la competencia sobre el tema y prometió ser el anfitrión.

Artículos relacionados

Se pensó que por tanta división dentro de la realidad, esto no iba a pasar, pero finalmente sí se cumplió; en un inicio se había dicho que se haría con el top 8 de esta tercera temporada, pero varios de ahí no asistieron, mientras que, otros famosos sí estuvieron.

Tras este reencuentro, se ha generado una gran especulación por la cercanía entre dos exparticipantes y esto ha formado un revuelo en redes, más porque ambos aparecieron haciendo un video juntos.

Artículos relacionados

Los famosos involucrados estuvieron vinculados con otros de sus excompañeros y por supuesto, esto provocó más comentarios.

¿Cuál es el polémico video de Alexa Torrex y Renzo Meneses en el viaje de los famosos?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alexa Torrex compartió un video con Renzo Meneses, el cual despertó una ola de comentarios.

Alexa Torrex y Renzo desatan rumores de romance tras este momento
La cercanía entre Alexa Torrex y Renzo despertó rumores. (Foto/Canal RCN)

El clip es de los dos bailando la canción 'Andas en mi cabeza' de Chino y Nacho; Por supuesto es un video bastante normal, pero ellos, al parecer, habrían querido generar más comentarios por su cercanía.

En la publicación, la cantante no dio mayores detalles y sol etiquetó a su excompañero, agregando dos emojis, uno tapándose el rostro como de “pena”.

Artículos relacionados

Por su lado, Renzo se ve que la apoyó en la idea, justo por generar contenido.

¿Por qué Alexa Torrex y Renzo están siendo shippeados?

Todo comenzó con un momento que empezó a circular en redes sociales, en donde grabaron un video del yate y de fondo se ve a Alexa Torrex y Renzo hablando solos a un lado, pero esto se interpretó con que había mucha cercanía entre los dos.

Alexa Torrex compartió un momento con Renzo y las redes estallaron
Alexa Torrex y Renzo desatan rumores de romance tras este momento. (Foto/Canal RCN)

Por eso, habrían aprovechado las especulaciones para grabar el video y generar conversación sobre el tema.

De hecho, en los comentarios del video resaltan que los exparticipantes de La casa de los famosos se firman la cuerda y sacan provecho del momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol posando a la cámara - Edificios convertidos en escombros. Westcol

Westcol anuncia que viajará a Venezuela tras terremoto: así planea ayudar a los damnificados

Westcol sorprendió al revelar cuáles son sus planes en medio de la tragedia que vive el pueblo venezolano.

Jhonny Rivera reaccionó a la polémica de Andrea Valdiri Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reaccionó a la polémica de Andrea Valdiri por visita a seguidor que arremetió contra ella

Conoce todos los detalles sobre la reacción de Jhonny Rivera ante la polémica de Andrea Valdiri por su visita a un seguidor que arremetió contra ella.

¡Luto en la televisión! Falleció reconocida celebridad en medio de un accidente: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció reconocida celebridad en medio de un accidente: ¿quién fue?

Se confirmó el fallecimiento de famosa celebridad que dejó importante legado en varias producciones tras accidente en tren.

Lo más superlike

Edificios destruidos - Niño mirando al horizonte. Viral

El desgarrador clamor de una madre que busca a sus dos hijos desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

La historia de Lilibeth Blum, continúa conmocionando al mundo, esto luego de que sus dos hijos desaparecieras tras los terremotos en Venezuela.

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

J Balvin y Maluma Maluma

J Balvin le hizo pesada broma a Maluma, y su reacción se volvió viral

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?