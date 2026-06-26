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Westcol anuncia que viajará a Venezuela tras terremoto: así planea ayudar a los damnificados

Westcol sorprendió al revelar cuáles son sus planes en medio de la tragedia que vive el pueblo venezolano.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Westcol posando a la cámara - Edificios convertidos en escombros.
Westcol anuncia millonaria donación a los damnificados de Venezuela. Foto | Tommaso Boddi / Freepik.

En medio de la tragedia que hoy golpea con fuerza a Venezuela, son muchas las personalidades del mundo del entretenimiento que han alzado su voz para sumarse a esta calamidad y expresar todo su apoyo en esta difícil situación que enfrente el pueblo venezolano.

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¿Cuál será el gesto de Westcol para ayudar a los damnificados en Venezuela tras el terremoto?

Uno de ellos fue Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, quien en las últimas horas anunció en redes sociales que este fin de semana que hará una importante donación con el fin de poder aportar un granito de arena a esta tragedia que hoy conmociona al mundo.

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"Haré un 10 horas de stream el sábado y otras 10 horas el domingo, para recaudar dinero que será destinado directamente a la situación en Venezuela, muy devastador todo... mucha fuerza", escribió el reconocido streamer a través de su cuenta de X, anteriormente Twitter.

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Según lo comentó el joven colombiano, en sus planes estaba poder viajar directamente al país vecino con la intención de poder trasmitir desde allá, sin embargo, al parecer esto no será posible ya que los aeropuertos más cercanos está cerrados.

"Sería mi primera vez en Venezuela y realmente quiero ir para aportar haciendo difusión y donando todo tipo de suministros. Cualquier info de algún aeropuerto cercano que esté en servicio me la hacen llegar", agregó Westcol dejando en manifiesto que aun espera poder desplazarse hasta este país.

Reconocido futbolista de la Selección de Venezuela Sub-20 desapareció tras los terremotos: ¿quién?
Westcol sorprendió al anunciar su apoyo al pueblo venezolano. | Fotos: Freepik

¿Por qué Westcol fue criticado tras anunciar su apoyo a la situación que vive Venezuela?

Y aunque desde un principio su objetivo fue poder prestar sus plataformas en beneficio de todo el pueblo damnificado, de acuerdo con una de sus más recientes publicaciones su buena fe estaría siendo cuestionada, pues muchos habrían señalado que su gesto sería para sacar provecho de toda esta situación.

"Vi que mucha gente me está diciendo que por qué sacar provecho de algo así pero todo va ser donado no es un tema de exposición o querer aprovecharse, lo último que quisiera es que se viera así", fueron las palabras con las que se defendió el creador de contenido.

Pese a los comentarios negativos, Westcol aseguró que su lanzamiento se mantiene firme, por lo que, como lo había informado inicialmente llevará a cabo 2 streams de 10 horas cada uno el sábado y el domingo, dejando claro una vez más que espera recaudar fondos para enviarle ayudas a quienes más lo necesitan en este momento.

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