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Jhonny Rivera reaccionó a la polémica de Andrea Valdiri por visita a seguidor que arremetió contra ella

Conoce todos los detalles sobre la reacción de Jhonny Rivera ante la polémica de Andrea Valdiri por su visita a un seguidor que arremetió contra ella.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera reaccionó a la polémica de Andrea Valdiri
Jhonny Rivera reaccionó a la polémica de Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera reaccionó a la polémica protagonizada por la creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri luego de que acudiera hasta la vivienda de un seguidor que emitió comentarios ofensivos en su contra y hacia sus hijas por medio de las redes sociales.

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¿Qué pasó entre Andrea Valdiri y un seguidor suyo?

Hace pocos días Andrea Valdiri se apoderó de las tendencias en redes sociales luego de compartir por medio de sus redes sociales una serie de videos en los que denunció públicamente los comentarios ofensivos que recibió por parte de un internauta hacia ella y sus hijas.

Andrea Valdiri estalló tras nuevas declaraciones de su seguidor
Andrea Valdiri tomó medidas legales tras la controversia con su seguidor. (Foto/ Canal RCN)

En aquella ocasión, la creadora de contenido decidió tomar justicia por su cuenta y encontrar la vivienda del internauta para ir al lugar y encararlo frente a frente con el fin de dar una lección sobre las consecuencias que pueden traer el insultar a las personas por medio de las plataformas digitales.

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Sin embargo, el video causó debate en redes sociales, pues aunque algunas personas estuvieron de acuerdo con el actuar de Valdiri, otros expresaron su miedo frente a la forma en la que la influenciadora logró dar rápidamente con la ubicación del a casa del joven que arremetió en su contra.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la polémica de Andrea Valdiri?

En medio de la polémica, internautas quisieron saber la opinión de Jhonny Rivera, quien ha mencionado abiertamente en diferentes oportunidades ser muy cercano a Andrea Valdiri, por lo que aprovecharon su reciente dinámica de preguntas y respuestas para saber su respuesta.

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El cantante comenzó señalando que las redes sociales se han convertido en un espacio complicado, donde muchas personas sienten libertad para insultar a otros amparados en el anonimato de una pantalla.

Así mismo, fue claro en decir que, en su caso personal, no iría hasta la casa de alguien que lo agrediera verbalmente, pues consideraba que cada persona tiene su manera de reaccionar frente a este tipo de situaciones.

Andrea Valdiri enfrentó en persona al hombre que atacó a sus hijas en redes sociales
Andrea Valdiri enfrentó en persona al hombre que atacó a sus hijas en redes sociales (Foto Canal RCN)

Sin embargo, también hizo una diferencia importante cuando se trata de la familia. El artista expresó que los ataques dirigidos a los hijos son especialmente dolorosos y pueden generar reacciones más intensas. En ese sentido, dijo entender la molestia de Valdiri, al asegurar que cuando se meten con los hijos, el impacto emocional es mucho mayor.

"Eso duele en el alma, a uno se le meten con la familia, es más doloroso. Estoy seguro de que si le dicen a ella, desliza y sigue, pero yo aplaudo de pie lo que hizo ella, porque uno por los hijos qué no hace"

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