J Balvin le reclamó a Valentina Ferrer por sus insólitas fotos en redes: ¿qué necesidad?

J Balvin volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de reaccionar públicamente a una publicación de su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer.

El cantante comentó una serie de mensajes en la publicación de Ferrer que rápidamente se volvieron virales y desataron cientos de reacciones entre sus seguidores, quienes interpretaron sus palabras como una broma entre la pareja.

J Balvin no se quedó callado tras las fotos de Valentina Ferrer y su comentario se hizo viral (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué foto subió Valentina Ferrer en sus redes sociales?

Valentina Ferrer publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías en las que aparece posando con un vestido de baño durante unos días de descanso.

Como suele ocurrir con sus publicaciones, las imágenes recibieron miles de "me gusta" y comentarios de seguidores que destacaron su apariencia y también dejaron mensajes para la pareja.

Además de compartir contenido relacionado con su trabajo como modelo, Ferrer acostumbra publicar momentos de su vida familiar junto a J Balvin y su hijo Río.

¿Qué le escribió J Balvin en su última publicación?

Entre los miles de comentarios destacó el del cantante colombiano, quien decidió reaccionar con el humor que suele caracterizar la dinámica de la pareja.

J Balvin escribió que ella no sabía lo que era tener un hijo en el colegio con ese tipo de fotografías.

"NO sabes que es ser hombre en un colegio con una mamá así", escribió

Después agregó otro comentario preguntando cuál era la necesidad de publicar esas imágenes.

"Cuál es la necesidad ? Real", finalizó el artista colombiano.

Las respuestas del artista fueron interpretadas por la mayoría de los usuarios como una broma, ya que ambos acostumbran intercambiar este tipo de comentarios en redes sociales.

Muchos seguidores respondieron con emojis de risa y destacaron la confianza que muestran públicamente.

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¿Cómo reaccionaron los seguidores de la pareja?

Los comentarios de J Balvin rápidamente se llenaron de respuestas. Mientras algunos usuarios continuaron el tono de la broma, otros aprovecharon para elogiar a Valentina Ferrer y señalar que el cantante "no podía ocultar los celos".

Sin embargo, la mayoría coincidió en que se trató de una interacción divertida entre ambos, ya que constantemente muestran en redes sociales una relación basada en el humor y las bromas.

No es la primera vez que J Balvin comenta las publicaciones de Valentina Ferrer con mensajes de este tipo, por lo que sus seguidores ya identifican este estilo de comunicación entre la pareja.