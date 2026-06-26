Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

J Balvin le reclamó a Valentina Ferrer por sus insólitas fotos en redes: ¿qué necesidad?

J Balvin comentó las fotos de Valentina Ferrer en traje de baño y sus palabras desataron reacciones en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
J Balvin no se quedó callado tras las fotos de Valentina Ferrer y su comentario se hizo viral
J Balvin reaccionó a las fotos de Valentina Ferrer en vestido de baño y le hizo inesperado reclamo (Foto Amy Sussman / AFP)

J Balvin volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de reaccionar públicamente a una publicación de su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer.

Artículos relacionados

El cantante comentó una serie de mensajes en la publicación de Ferrer que rápidamente se volvieron virales y desataron cientos de reacciones entre sus seguidores, quienes interpretaron sus palabras como una broma entre la pareja.

J Balvin sorprendió con el mensaje que le dejó a Valentina Ferrer tras sus fotos en traje de baño
J Balvin no se quedó callado tras las fotos de Valentina Ferrer y su comentario se hizo viral (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué foto subió Valentina Ferrer en sus redes sociales?

Valentina Ferrer publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías en las que aparece posando con un vestido de baño durante unos días de descanso.

Como suele ocurrir con sus publicaciones, las imágenes recibieron miles de "me gusta" y comentarios de seguidores que destacaron su apariencia y también dejaron mensajes para la pareja.

Además de compartir contenido relacionado con su trabajo como modelo, Ferrer acostumbra publicar momentos de su vida familiar junto a J Balvin y su hijo Río.

¿Qué le escribió J Balvin en su última publicación?

Entre los miles de comentarios destacó el del cantante colombiano, quien decidió reaccionar con el humor que suele caracterizar la dinámica de la pareja.

J Balvin escribió que ella no sabía lo que era tener un hijo en el colegio con ese tipo de fotografías.

"NO sabes que es ser hombre en un colegio con una mamá así", escribió

Después agregó otro comentario preguntando cuál era la necesidad de publicar esas imágenes.

"Cuál es la necesidad ? Real", finalizó el artista colombiano.

Las respuestas del artista fueron interpretadas por la mayoría de los usuarios como una broma, ya que ambos acostumbran intercambiar este tipo de comentarios en redes sociales.

Muchos seguidores respondieron con emojis de risa y destacaron la confianza que muestran públicamente.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de la pareja?

Los comentarios de J Balvin rápidamente se llenaron de respuestas. Mientras algunos usuarios continuaron el tono de la broma, otros aprovecharon para elogiar a Valentina Ferrer y señalar que el cantante "no podía ocultar los celos".

Sin embargo, la mayoría coincidió en que se trató de una interacción divertida entre ambos, ya que constantemente muestran en redes sociales una relación basada en el humor y las bromas.

No es la primera vez que J Balvin comenta las publicaciones de Valentina Ferrer con mensajes de este tipo, por lo que sus seguidores ya identifican este estilo de comunicación entre la pareja.

J Balvin reaccionó a las fotos de Valentina Ferrer en vestido de baño y le hizo inesperado reclamo
J Balvin sorprendió con el mensaje que le dejó a Valentina Ferrer tras sus fotos en traje de baño (Foto Cindy Ord / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El nuevo video de Mariana Zapata y Juanda Caribe que recuerda a Karina García y Altafulla Juanda Caribe

Mariana Zapata y Juanda Caribe grabaron video musical al estilo de Karina García y Altafulla

Mariana y Juanda Caribe grabaron un video musical que llamó la atención por su estilo similar al de Karina García y Altafulla.

Así avanza el embarazo de Juliana Calderón: contó detalles y habló del padre de su bebé Juliana Calderón

Juliana Calderón reveló cómo avanza su embarazo y habló de la identidad del padre de su bebé

Juliana Calderón se refirió a esta nueva etapa y respondió sobre el tema que ha generado curiosidad entre sus fans.

Blessd enterneció a sus seguidores con foto de su hijo Blessd

La tierna foto de Blessd con su hijo con la que el cantante confirmó su regreso con Manuela QM

Blessd sorprendió con una tierna foto junto a su hijo Caleb que sus seguidores relacionaron con Manuela QM.

Lo más superlike

Colombia vuelve a temblar tras los fuertes sismos en Venezuela Viral

Nuevo temblor sacudió a Colombia este viernes: ¿dónde fue el epicentro y de cuánto fue la magnitud?

Un nuevo sismo se registró en Colombia y ya son tres los movimientos registrados en tan solo tres días

J Balvin y Maluma Maluma

J Balvin le hizo pesada broma a Maluma, y su reacción se volvió viral

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación