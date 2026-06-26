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La tierna foto de Blessd con su hijo con la que el cantante confirmó su regreso con Manuela QM

Blessd sorprendió con una tierna foto junto a su hijo Caleb que sus seguidores relacionaron con Manuela QM.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Blessd enterneció a sus seguidores con foto de su hijo
Blessd enterneció a sus seguidores con foto de su hijo. (Foto AFP: Rodrigo Varela | Freepik).

El cantante urbano Blessd sorprendió a sus cientos seguidores al compartir una tierna fotografía junto a su hijo Caleb, que rápidamente despertó la atención de sus fanáticos, quienes relacionaron el emotivo momento con su regreso con la influenciadora Manuela QM.

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¿Blessd y Manuela QM retomaron su relación tras el nacimiento de su hijo Caleb?

Luego de meses de rumores sobre una posible separación entre el cantante Blessd y Manuela QM durante su embarazo, una reciente publicación del artista junto a su hijo Caleb despertó nuevas especulaciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si la pareja habría retomado su relación.

Blessd rompió el silencio sobre su situación legal
Blessd compartió inesperado mensaje en redes sociales / (Foto de AFP)

En la fotografía, compartida por Blessd a través de sus historias de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se le ve sentado en una cama mientras sostiene al bebé en sus piernas y lo alimenta con su tetero.

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Aunque el momento enterneció a muchos internautas, un detalle llamó especialmente la atención: el artista aparece en la que sería la habitación de Manuela QM, con un look casual y en un ambiente familiar.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que Blessd habló sobre las noches tras el nacimiento de su hijo, lo que también avivó las sospechas de que estaría compartiendo tiempo en el mismo hogar con Manuela: “no duerme es nadie, papi”.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Manuela QM y Blessd a la tierna foto del cantante con su hijo?

Pese a la confusión del momento, la tierna fotografía que Blessd compartió junto a su hijo Caleb no solo enterneció a sus seguidores, sino que también generó una ola de reacciones entre los fanáticos de Manuela QM, quienes no solo destacaron el emotivo momento familiar, sino que también comenzaron a especular sobre la cercanía actual entre ambos.

Lo cierto es que aunque la publicación no confirma una reconciliación la reconocida pareja, la cercanía que mostró el cantante con su hijo Caleb y los detalles que notaron sus seguidores hicieron que nuevamente surgieran preguntas sobre el estado actual de su relación.

¿Qué le pasó a Blessd?
Blessd se pronunció en redes sociales / (Foto de AFP)
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