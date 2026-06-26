Juliana Calderón reveló cómo avanza su embarazo y habló de la identidad del padre de su bebé

La creadora de contenido colombiana Juliana Calderón volvió a llamar la atención de sus seguidores tras mostrar su pronunciada pancita de embarazo y referirse a la identidad del padre de su bebé, un tema que hasta ahora se mantiene en reserva.

¿Cómo luce actualmente Juliana Calderón tras semanas de confirmar su embarazo?

Luego de que Yina Calderón confirmara públicamente que su hermana Juliana estaba esperando su primer hijo, la creadora de contenido comenzó a compartir detalles sobre esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, uno de los temas que más ha llamado la atención es la identidad del padre del bebé.

La respuesta de Juliana Calderón sobre el padre de su hijo que desató comentarios (Foto Canal RCN)

Aunque la joven empresaria ha mostrado cómo avanza su embarazo al presumir el tamaño de su pancita, el interés de sus seguidores continúa centrado en este aspecto, debido a que su última pareja oficial falleció hace seis meses en un accidente aéreo en el que también perdió la vida el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez.

Artículos relacionados Talento internacional Esposa de futbolista falleció tras terremoto en Venezuela; su hija sobrevivió, esto se sabe

Actualmente, Juliana Calderón luce una pronunciada pancita que generó especulaciones entre los internautas sobre el tiempo de gestación que podría tener, con cerca de tres meses como una de las estimaciones más comentadas.

¿Quién es el padre del bebé de Juliana Calderón?

Teniendo en cuenta que la identidad del padre de su hijo ha generado gran expectativa, Juliana Calderón ha aprovechado el interés de sus seguidores para crear contenido relacionado con este tema.

Artículos relacionados Shaira Este es el jugador más guapo de la Selección Colombia, según Shaira

En un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, la creadora de contenido apareció junto a sus hermanas para realizar un trend viral y aseguró que incluso ellas desconocían quién era el padre del bebé, por lo que supuestamente se los estaría revelando en ese momento.

“Yo explicándoles a mis hermanas quién es el papá de mi hijo”, escribió.

Lo cierto es que hasta el momento, Juliana Calderón no ha confirmado públicamente la identidad del padre de su bebé, por lo que el tema continúa generando curiosidad entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a las nuevas publicaciones de la creadora de contenido sobre esta etapa de su vida.