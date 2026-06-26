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Mariana Zapata y Juanda Caribe grabaron video musical al estilo de Karina García y Altafulla

Mariana y Juanda Caribe grabaron un video musical que llamó la atención por su estilo similar al de Karina García y Altafulla.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El nuevo video de Mariana Zapata y Juanda Caribe que recuerda a Karina García y Altafulla
El nuevo video de Mariana Zapata y Juanda Caribe que recuerda a Karina García y Altafulla. (Foto Canal RCN).

La pareja de influenciadores conformada por Mariana Zapata y Juanda Caribe sorprendió a sus seguidores al revelar que se encontraba grabando un video musical con una propuesta similar a la presentada meses atrás por Karina García y Altafulla, lo que generó comentarios en redes sociales por las coincidencias.

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¿Cómo es el video musical de Juanda Caribe en el que participó Mariana Zapata?

Durante los últimos días Juanda Caribe y Mariana Zapata presumieron por medio de sus redes sociales que se encontraban en Santa Marta para llevar a cabo el rodaje de un video musical del próximo lanzamiento del barranquillero, en el que la influenciadora sería la protagonista de la historia.

Mariana zapata y juanda caribe en santa marta
Mariana zapata y Juanda Caribe se reencontraron/Canal RCN

En los clips publicados a través de las historias de la cuenta oficial de Instagram de Mariana Zapata, en la que acumula una gran cantidad de seguidores, se pudo apreciar que la pareja le apostó a crear un escenario romántico en medio de la playa y las olas del mar.

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Lo cierto es que hasta el momento no se conoce la fecha de estreno del video musical. Sin embargo, el rodaje ha generado más que emoción entre los seguidores, ya que también desató comparaciones con la canción que meses atrás lanzaron Altafulla y Karina García.

¿Por qué comparan el video musical de Juanda Caribe y Marian Zapata con el de Altafulla y Karina García?

Vale la pena destacar que la comparación entre el video musical de Juanda Caribe y Mariana Zapata con el de Altafulla y Karina García surgió porque los entonces exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia decidieron contar su historia de amor a través de una canción, compuesta por Altafulla y en la que Karina García fue la protagonista.

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Por lo que esta coincidencia en la narrativa visual y romántica ha generado comentarios entre los seguidores en redes sociales, mientras que Juanda Caribe y Mariana Zapata no se han pronunciado frente a estas comparaciones.

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