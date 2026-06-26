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Segundo sismo sacudió Colombia este viernes 26 de junio: estas fueron las zonas donde se sintió

El Servicio Geológico Colombiano confirmó un nuevo movimiento telúrico horas después del temblor de la madrugada.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Nuevo sismo en Colombia: reportan segundo temblor este viernes 26 de junio
Segundo sismo sacudió Colombia este viernes 26 de junio: estas fueron las zonas donde se sintió (Foto freepik)

Colombia volvió a registrar actividad sísmica este viernes 26 de junio. Luego del temblor que se presentó durante la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano confirmó un segundo movimiento telúrico en horas de la tarde, el cual fue percibido por habitantes de varios municipios del país.

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En los últimos días, la atención de los colombianos ha estado puesta sobre este tipo de eventos, especialmente después de los fuertes terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, que también fueron sentidos en varias regiones del territorio nacional.

Colombia volvió a temblar: confirman segundo sismo del día y revelan dónde se sintió
Nuevo sismo en Colombia: reportan segundo temblor este viernes 26 de junio (Foto freepik)

¿Dónde fue el primer sismo del viernes 26 de junio en Colombia?

El primer movimiento sísmico del día ocurrió a las 3:30 de la madrugada y tuvo como epicentro el departamento del Valle del Cauca.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo alcanzó una magnitud de 3,8 y tuvo una profundidad superficial. A través de redes sociales, varios ciudadanos aseguraron haberlo sentido en municipios como Calima El Darién, Cali, Tuluá y otras poblaciones cercanas.

Segundo sismo sacudió Colombia este viernes 26 de junio
Colombia volvió a temblar: confirman segundo sismo del día y revelan dónde se sintió (Foto freepik)

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¿Dónde ocurrió el segundo sismo de este viernes 26 de junio?

Horas después, el Servicio Geológico Colombiano informó sobre un nuevo sismo registrado a la 1:47 de la tarde.

En esta ocasión, el epicentro fue el municipio de Mistrató, en el departamento de Risaralda. El movimiento tuvo una magnitud de 3,6 y también fue de profundidad superficial.

Tras el reporte oficial, varios de usuarios comentaron en la publicación del Servicio Geológico Colombiano para indicar si habían sentido el temblor.

Algunas personas afirmaron que el movimiento fue leve en Manizales y Medellín, mientras que habitantes de Aguadas y Risaralda aseguraron que el temblor fue más notorio.

Este movimiento se convirtió en el segundo sismo registrado en Colombia durante el viernes 26 de junio y en el cuarto evento sísmico sentido en el país en los últimos días.

Todo comenzó con el fuerte terremoto ocurrido en Venezuela, cuyas ondas sísmicas fueron percibidas en varias ciudades colombianas, entre ellas Bogotá. Posteriormente, el jueves 25 de junio, el Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 2,9 con epicentro en Dabeiba, Antioquia.

Ante la reciente actividad sísmica, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las medidas de autoprotección establecidas para este tipo de emergencias.

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