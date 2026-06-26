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Terremoto en Venezuela: en redes aseguran que fue un castigo divino tras filtrarse video

En redes sociales empezaron a circular varios videos que llevaron a que muchos le atribuyeran los dos terremotos a un castigo divino.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Hombre en las tinieblas - Ciudad en ruinas.
En redes aseguran que los terremotos son un castigo divino. Foto | Freepik.

Mientras el pueblo venezolano continúa atravesando las trágicas consecuencias que dejaro los dos terremotos que se presentaron el pasado miércoles 24 de junio, en redes sociales se ha generado una discusión frente a lo que muchos han llamado esta delicada situación como un castigo divino.

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Y es que, además de las devastadoras imágenes que dejó esta emergencia natural, numerosas publicaciones han despertado polémica al relacionar la tragedia con las tradicionales fiestas de San Juan Bautista, una de las celebraciones culturales y religiosas más importantes del país.

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En medio de este panorama, usuarios de las plataformas digitales difundieron videos grabados precisamente durante las celebraciones, una festividad que convoca a miles de personas de diferentes regiones de Venezuela, en donde cada año se reúnen al ritmo de tambores, bailes y expresiones culturales.

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De hecho, en localidades como Naiguatá, quedó registrado el momento exacto en el que el festejo del pueblo fue interrumpido por el fuerte movimiento de la tierra, situación que de inmediato llevó a que los asistentes buscaran la manera de refugiarse.

¿Por qué supuestamente el terremoto de Venezuela sería un castigo divino según internautas?

Fue justamente la grabación de este momento lo que dio pie a que los mismos internautas pertenecientes a otras comunidades religiosas, los que afirmaron que la coincidencia entre la fecha de los terremotos y las festividades representaba claramente una manifestación de la ira De Dios.

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La razón por la que aseguran que la tragedia en Venezuela es un castigo divino. | Foto: Freepik

"Ahí está el castigo divino de Dios todopoderoso", "Castigo divino de parte de Jehová Dios", "Hay creer más en Dios", "Dios es uno solo y solo el salva, solo el quita y pone", "En lugar de estudiar sismos y cosas geológicas se mandan una justificación digna de una tía cristiana"2, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

Cabe señalar que, las fiestas de San Juan Bautista, especialmente en la costa central venezolana, forman parte del patrimonio cultural del país y se caracterizan por la mezcla de tradiciones católicas con expresiones de origen africano heredadas durante la época colonial.

En algunas comunidades, estas celebraciones han sido asociadas históricamente con figuras espirituales como Yemayá, vinculada al mar y la maternidad, y Changó, relacionado con el trueno, la fuerza y la justicia dentro de la religión yoruba, aunque estas prácticas varían según la región y las creencias de cada comunidad.

 

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