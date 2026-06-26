En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de un reconocido cantante del género popular colombiano y sus seguidores han generado sentidos mensajes al respecto en sus redes sociales.

Tras anunciarse el fallecimiento del cantante varios internautas han recordado el gran legado que dejó el cantante del género popular a lo largo de su carrera profesional.

¿Quién fue el reconocido cantante de la música popular colombiana que falleció en las últimas horas?

El nombre de Julián Mauricio Uribe Restrepo, conocido como Mauricio Uribe se ha convertido en tendencia no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

¿Cuál fue la causa por la que falleció cantante? | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de Daniel Ruíz, mánager de Maurico a través de su cuenta oficial de Facebook en la que expresó las siguientes palabras:

“Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Julián Mauricio Uribe Restrepo, un gran artista que dejó una huella imborrable en la música popular colombiana. Mauricio será recordado por interpretar grandes éxitos como “Tranquila Reina”, “Correo de Voz”, “Confundido” y muchas otras canciones que llegaron al corazón de miles de seguidores. En nombre de Daniel Ruiz, mánager, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia”, agregó el mánager.

¿Qué se sabe acerca de la causa de la muerte de Mauricio Uribe?

Tras confirmarse el fallecimiento de Mauricio Uribe, se reveló la causa del fallecimiento de Maurico, quien perdió la vida a causa de varias complicaciones de salud.

En medio del reciente comunicado que compartieron los allegados de Mauricio Uribe se evidencia que el cantante de género popular falleció a causa de diabetes.

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¿Cuál fue el importante legado que dejó Mauricio Uribe en su carrera?

Cabe destacar que Mauricio Uribe dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria en el género popular, pues, compuso varios éxitos como ‘Tranquila Reina’, ‘Correo de voz’ y ‘Confundido’.

Se confirmó el fallecimiento del cantante Mauricio Uribe. | Foto: Freepik

Así también, muchos internautas han despedido a Mauricio Uribe por el importante legado que dejó a lo largo de su carrera profesional.