Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Colombia enfrenta nueva emergencia tras los recientes sismos en la región: estos son los daños

Nueva emergencia se está presentado en Colombia, generando daños y gran preocupación tras las más recientes catástrofes naturales.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Fuertes vientos generan emergencia en Colombia
Casas destechadas y árboles caídos: la nueva emergencia que preocupa a Colombia. (Foto/ Freepik)

Los colombianos están en alerta tras tantas calamidades que han ocurrido en Latinoamérica, pues el pasado miércoles 24 de junio, tembló en Venezuela con una magnitud de 7.5 a las 5:04 de la tarde; su profundidad fue superficial con menos de 10 km.

Artículos relacionados

Fue tan fuerte el evento sísmico que, alcanzó a sacudir a Colombia, pero aquí, por fortuna no hubo ningún tipo de afectación, como sí pasó en el país vecino, en donde hasta la tarde de este viernes se han registrado más de 900 fallecidos y alrededor de 3000 heridos.

Sin embargo, hay una nueva emergencia que se está presentando en el país, ya que se han presentado fuertes vientos en algunas partes del territorio como Manizales y Bogotá, quienes han manifestado preocupación tras tantos desastres naturales.

Artículos relacionados

Por ahora, el temor es que se presente un sismo como en Venezuela, ya que los temblores se han sentido en Nicaragua y República Dominicana, mientras que, aquí se han sentido cinco eventos sísmicos diferentes en los últimos tres días.

¿Cuál es la nueva emergencia que está preocupando a los colombianos?

A través de las redes sociales, ciudadanos de Manizales y Bogotá han manifestado su preocupación ante una nueva emergencia generada por los fuertes vientos que se han sentido en las últimas horas.

Casas destechadas y árboles caídos: la nueva emergencia que preocupa a Colombia
Nueva emergencia en Colombia preocupa a ciudadanos tras la tragedia en Venezuel. (Foto/ Freepik)

En Bogotá se han movido los objetos de lo fuerte que ha corrido la corriente, mientras que, en Manizales ya se reportaron casas destechadas y árboles caídas.

Precisamente, tras tantos caos naturales, estos vientos aumentan el susto de que algo peor pueda pasar en el país.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre los fuertes vientos en Colombia?, ¿podría ocasionar alguna emergencia?

Nueva emergencia en Colombia preocupa a ciudadanos tras la tragedia en Venezuel
Fuertes vientos generan emergencia en Colombia. (Foto/ Freepik)

Un medio del eje cafetero compartió el video dejando en evidencia los fuertes vientos en Manizales, así mismo, compartieron que, un experto en meteorología habría explicado que, la situación no podría generar un mayor riesgo, porque es algo natural.

Pero, se está sintiendo tan fuerte debido al “alto campo de nubosidad desde el oriente” y que, al parecer, también estaría en le medio una masa de aire con diferentes características y esto, lo que hace es que se generen distintas presiones del viento entre regiones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Memes del partido Noruega - Francia en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

¿Dónde estaba Haaland? Su ausencia ante partido contra Francia desató lluvia de memes en el Mundial

Haaland no jugó contra Francia y las redes explotaron con memes del Mundial 2026.

Andrea Valdiri sorprendió al anunciar viaje a Venezuela Andrea Valdiri

Andrea Valdiri viajará a Venezuela para ayudar a los damnificados: esto detalló

Andrea Valdiri causó conmoción en redes tras confesar que la siguiente semana viajará a Venezuela, tras fuerte sismo.

Este será el uniforme que utilizará la Selección Colombia ante su partido con Portugal, ¿cuál? Talento nacional

Este será el uniforme que utilizará la Selección Colombia ante su partido con Portugal, ¿cuál?

La FIFA confirmó cuál será el uniforme que utilizará la tricolor tras su próximo partido con Portugal.

Lo más superlike

karina garcia y su hija isabella Karina García

Karina García le hizo una lujosa celebración a su hija en su cumpleaños

Así celebró Isabella Vargas, la hija de Karina García, un año más de vida.

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

J Balvin y Maluma Maluma

J Balvin le hizo pesada broma a Maluma, y su reacción se volvió viral

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?