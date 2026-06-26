Colombia enfrenta nueva emergencia tras los recientes sismos en la región: estos son los daños

Los colombianos están en alerta tras tantas calamidades que han ocurrido en Latinoamérica, pues el pasado miércoles 24 de junio, tembló en Venezuela con una magnitud de 7.5 a las 5:04 de la tarde; su profundidad fue superficial con menos de 10 km.

Fue tan fuerte el evento sísmico que, alcanzó a sacudir a Colombia, pero aquí, por fortuna no hubo ningún tipo de afectación, como sí pasó en el país vecino, en donde hasta la tarde de este viernes se han registrado más de 900 fallecidos y alrededor de 3000 heridos.

Sin embargo, hay una nueva emergencia que se está presentando en el país, ya que se han presentado fuertes vientos en algunas partes del territorio como Manizales y Bogotá, quienes han manifestado preocupación tras tantos desastres naturales.

Artículos relacionados Talento internacional Esposa de futbolista falleció tras terremoto en Venezuela; su hija sobrevivió, esto se sabe

Por ahora, el temor es que se presente un sismo como en Venezuela, ya que los temblores se han sentido en Nicaragua y República Dominicana, mientras que, aquí se han sentido cinco eventos sísmicos diferentes en los últimos tres días.

¿Cuál es la nueva emergencia que está preocupando a los colombianos?

A través de las redes sociales, ciudadanos de Manizales y Bogotá han manifestado su preocupación ante una nueva emergencia generada por los fuertes vientos que se han sentido en las últimas horas.

Nueva emergencia en Colombia preocupa a ciudadanos tras la tragedia en Venezuel. (Foto/ Freepik)

En Bogotá se han movido los objetos de lo fuerte que ha corrido la corriente, mientras que, en Manizales ya se reportaron casas destechadas y árboles caídas.

Precisamente, tras tantos caos naturales, estos vientos aumentan el susto de que algo peor pueda pasar en el país.

Artículos relacionados Viral ¿En Colombia puede temblar como en Venezuela?: esto advirtió un experto en sismos

¿Qué se sabe sobre los fuertes vientos en Colombia?, ¿podría ocasionar alguna emergencia?

Fuertes vientos generan emergencia en Colombia. (Foto/ Freepik)

Un medio del eje cafetero compartió el video dejando en evidencia los fuertes vientos en Manizales, así mismo, compartieron que, un experto en meteorología habría explicado que, la situación no podría generar un mayor riesgo, porque es algo natural.

Pero, se está sintiendo tan fuerte debido al “alto campo de nubosidad desde el oriente” y que, al parecer, también estaría en le medio una masa de aire con diferentes características y esto, lo que hace es que se generen distintas presiones del viento entre regiones.