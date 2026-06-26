La Selección de Ecuador se enfrentó a Alemania este jueves 25 de junio y logró una victoria 2-1 en el MetLife Stadium en nueva Jersey, esto permitió al equipo pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026. Sin embargo, además del triunfo de la tricolor, la aparición de una bella actriz y vocalista dio de que hablar.

La cantante apareció en las pantallas del estadio de Nueva Jersey y causó una ola de aplausos (FOTO POR CHARLY TRIBALLEAU / AFP).

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¿Quién fue la reconocida cantante que apareció en el partido de Ecuador vs. Alemania?

Se trata de Sabrina Carpenter, la solista estadounidense, quién fue rápidamente reconocida por uno de los camarógrafos, y tuvo su momento de gloria al aparecer en las pantallas del estadio mientras veía con binoculares el partido. Al darse cuenta que estaba siendo proyectada en las pantallas, sonrío y saludó a la fanaticada.

Esto llamó la atención y fue aplaudida por los hinchas en el estadio.

Sabrina Carpenter asistió al partido del Mundial acompañada de su amiga de la infancia Paloma Sandoval, quien es creadora de contenido.

La estadounidense, lucía un vestido corto de estilo golf en azul marino y blanco, un estilo que llamó la atención de sus seguidores, y que según algunos representa el azul en la bandera de Ecuador.

Algunos internautas agradecieron la presencia de Sabrina Carpenter, pues según ellos, les trajo suerte (ANGELA WEISS / AFP).

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¿Qué pasó además de la aparición de la reconocida cantante en el partido de Ecuador vs. Alemania?

Además de su aparición en las pantallas del estadio, Sabrina Carpenter celebró uno de los goles de la Selección de Fútbol de Ecuador gritando y sosteniendo una camiseta de la selección, acción que se viralizó rápidamente en redes.

Otro aspecto que llamó la atención fue una publicación en X que se hizo viral. En el tweet se rumora que la cantante podría estar saliendo con Pedro Hincapíe, defensa del equipo ecuatoriano. Los internautas especulan que esa sería la razón por la que Sabrina Carpenter estuvo presente en el partido.

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¿Qué dijeron los fanáticos frente a la aparición de la reconocida cantante en el partido de Ecuador vs. Alemania?

Algunos de los fans que estaban presentes en el estadio le pidieron fotos y videos, tras verla en pantalla. Mientras tanto, algunos internautas le atribuyeron la victoria de Ecuador gracias a su presencia en el partido, y otros se emocionaron al verla sacudiendo la camiseta de Ecuador y celebrando su victoria.