Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Esta fue la famosa cantante que brilló desde las tribunas en el partido de Ecuador contra Alemania

La reconocida artista sorprendió con su aparición especial en el estadio de Nueva Jersey durante el partido entre Ecuador y Alemania.

SuperLike Por: Laura Pineda
Silueta Cantante
Durante el partido de Ecuador contra Alemania, una reconocida cantante fue vista en medio de la tribuna y llamó la atención por su apoyo hacia el equipo ecuatoriano (Foto por Freepik).

La Selección de Ecuador se enfrentó a Alemania este jueves 25 de junio y logró una victoria 2-1 en el MetLife Stadium en nueva Jersey, esto permitió al equipo pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026. Sin embargo, además del triunfo de la tricolor, la aparición de una bella actriz y vocalista dio de que hablar.

Ecuatorianos en las tribunas
La cantante apareció en las pantallas del estadio de Nueva Jersey y causó una ola de aplausos (FOTO POR CHARLY TRIBALLEAU / AFP).

Artículos relacionados

¿Quién fue la reconocida cantante que apareció en el partido de Ecuador vs. Alemania?

Se trata de Sabrina Carpenter, la solista estadounidense, quién fue rápidamente reconocida por uno de los camarógrafos, y tuvo su momento de gloria al aparecer en las pantallas del estadio mientras veía con binoculares el partido. Al darse cuenta que estaba siendo proyectada en las pantallas, sonrío y saludó a la fanaticada.

Esto llamó la atención y fue aplaudida por los hinchas en el estadio.
Sabrina Carpenter asistió al partido del Mundial acompañada de su amiga de la infancia Paloma Sandoval, quien es creadora de contenido.

La estadounidense, lucía un vestido corto de estilo golf en azul marino y blanco, un estilo que llamó la atención de sus seguidores, y que según algunos representa el azul en la bandera de Ecuador.

Fans de Ecuador
Algunos internautas agradecieron la presencia de Sabrina Carpenter, pues según ellos, les trajo suerte (ANGELA WEISS / AFP).

Artículos relacionados

¿Qué pasó además de la aparición de la reconocida cantante en el partido de Ecuador vs. Alemania?

Además de su aparición en las pantallas del estadio, Sabrina Carpenter celebró uno de los goles de la Selección de Fútbol de Ecuador gritando y sosteniendo una camiseta de la selección, acción que se viralizó rápidamente en redes.

Otro aspecto que llamó la atención fue una publicación en X que se hizo viral. En el tweet se rumora que la cantante podría estar saliendo con Pedro Hincapíe, defensa del equipo ecuatoriano. Los internautas especulan que esa sería la razón por la que Sabrina Carpenter estuvo presente en el partido.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron los fanáticos frente a la aparición de la reconocida cantante en el partido de Ecuador vs. Alemania?

Algunos de los fans que estaban presentes en el estadio le pidieron fotos y videos, tras verla en pantalla. Mientras tanto, algunos internautas le atribuyeron la victoria de Ecuador gracias a su presencia en el partido, y otros se emocionaron al verla sacudiendo la camiseta de Ecuador y celebrando su victoria.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Edificios destruidos - Niño mirando al horizonte. Viral

El desgarrador clamor de una madre que busca a sus dos hijos desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

La historia de Lilibeth Blum, continúa conmocionando al mundo, esto luego de que sus dos hijos desaparecieras tras los terremotos en Venezuela.

Falleció reconocida actriz nominada al Oscar Viral

¡Luto en el cine! Falleció reconocida actriz nominada al Óscar: ¿quién es?

La reconocida actriz construyó una carrera de más de cuatro décadas y dejó huella en el cine clásico.

Fallecieron miembros de reconocida agrupación en medio del doble terremoto en Venezuela: ¿quiénes? Viral

Fallecieron miembros de reconocida agrupación en medio del doble terremoto en Venezuela: ¿quiénes?

Se confirmó el fallecimiento de una destacada agrupación venezolana en medio del doble terremoto en las últimas horas.

Lo más superlike

La cercanía entre Alexa Torrex y Renzo que despertó rumores Alexa Torrex

¿Nuevo romance?, Alexa Torrex comparte polémico momento junto a Renzo

Alexa Torrex y Renzo Meneses causan reacciones en redes tras aparecer juntos muy cercanos en un video durante su viaje en yate.

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

J Balvin y Maluma Maluma

J Balvin le hizo pesada broma a Maluma, y su reacción se volvió viral

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?