Director técnico de Portugal generó debate tras hablar de Colombia previo al partido, esto fue lo que dijo

La Selección Colombia se enfrentará a la selección de Portugal el sábado 27 de junio en Miami, este partido definirá quién será el líder del grupo K. Frente a esto, el director técnico de Portugal anticipó que este compromiso será uno muy importante, pero también uno muy reñido para ambas selecciones.

El director técnico habló muy bien de la Selección Colombia y destacó su preparación (MICHAEL STEELE/Getty Images/ AFP).

¿Qué dijo el director técnico de Portugal sobre Colombia?

Roberto Martínez habló sobre el gran partido que se avecina en Miami y resaltó cómo los cafeteros están muy bien preparados para enfrentar este reto.

"De Colombia no voy a descubrir el gran talento individual con jugadores que están en muy buenos vestuarios en Europa que conocemos muy bien”, comentó el director.

Además, agregó que la Selección Colombia se caracteriza por tener mucho entusiasmo en torneos internacionales: “Están en momentos de forma fantásticos y todos sabemos que la selección colombiana adora estar en torneos como mundiales, son selecciones de referencia", expresó Martínez.

Roberto Martínez respondió varias preguntas en la rueda de prensa tras el partido contra Uzbekistán y destacó el esfuerzo de su selección (JACK GORMAN/AFP).

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¿Qué comentó el director técnico de Portugal frente a la victoria de su equipo contra Uzbekistán?

El estratega español compartió su orgullo con el marcador frente a Uzbekistán, ya que se trató de una clara victoria: “Nuestros jugadores se focalizaron, tuvieron una actitud increíble”, afirmó en la rueda de prensa.

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¿Cómo respondió el director técnico de Portugal frente a las críticas de su selección por su primer partido en el Mundial?

Martínez también respondió a los comentarios que recibió frente al mal desempeño de Portugal en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA del 2026, con respecto al partido jugado con la República Democrática del Congo.

“Fue una semana difícil porque no conseguimos el resultado que trabajamos y eso crea una situación complicada porque hay ruido, hay ruido que no es justo, fake news, aspectos mal intencionados”, señaló Martínez.

¿Qué señaló el técnico de Portugal frente al desempeño de Cristiano Ronaldo en el Mundial?

Cristiano Ronaldo marcó un doblete contra Uzbekistán y se convirtió en el único futbolista en marcar goles en seis Copas del Mundo. El director de Portugal se pronunció frente a este hecho:

“Hoy no son solo los dos goles marcados, son el número de oportunidades, las posiciones, abrir espacio para los compañeros y tener una disciplina increíble para poder ser una referencia en el patrón de ataque", aseguró.

Colombia lidera el grupo K con seis puntos, mientras que Portugal es el segundo con cuatro puntos. Por lo tanto, este partido será decisivo para las posiciones en el tablero, pues quién gané tendrá el primer puesto en el grupo y tendrá mayor confianza en los siguientes partidos del Mundial 2026.