Karina García presumió su primer outfit de embarazada y enseñó su enorme pancita

La reconocida creadora de contenido colombiana Karina García volvió a llamar la atención en redes sociales tras presumir su primer outfit como embarazada, además de enseñar el crecimiento de su pancita y mostró cómo avanza esta nueva etapa de su vida como mamá de su tercer hijo.

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¿Cuál fue el primer outfit que Karina García presumió en su embarazo?

Tras un día de haber anunciado su tercer embarazo, Karina García reapareció por medio de sus redes sociales para presumir no solo para presumir su primer outfit de embarazada, sino también el tamaño actual de su pancita.

Karina García confirmó su embarazo con Kris R. | Foto: Canal RCN

En el video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina apareció posando frente a la cámara con un outfit de su todo estilo, pero muy maternal, pensado para resaltar su etapa de embarazo.

El conjunto en tono café consistía en un top tipo bustier, con escote pronunciado y diseño ajustado, que dejó al descubierto su pancita, mientras que la parte inferior fue un pantalón de textura ligeramente transparente en la zona de las piernas.

La creadora de contenido completó el look con accesorios delicados, como un collar tipo perlas y pulseras finas, además de un peinado liso con el cabello largo suelto como suele usarlo casi a diario.

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El video fue acompañado con un divertido mensaje en el que se mostró emocionada por no seguir cuidando que su embarazo no se notara cada vez que salía en redes sociales o al público.

"Ya no tienes que ocultar tu embarazo y la vida comienza a sonar así", mencionó junto a la canción de la película de Disney, Frozen, ‘Libre soy’.

¿Cómo anunció Karina García su embarazo?

Karina García confirmó oficialmente su embarazo el pasado miércoles 24 de junio luego de varios rumores que habían surgido en redes sociales. La creadora de contenido compartió una emotiva publicación junto a su pareja, donde reveló la felicidad que atraviesan por la llegada de su bebé.

A través de varias fotografías, la pareja mostró esta nueva etapa de su vida y dejó ver el crecimiento de la pancita de la influencer, quien aseguró que este bebé representa “nuestro sueño más bonito”.