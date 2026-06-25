Así fue el paseo en yate de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en Cartagena

Varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia volvieron a encontrarse, esta vez lejos de las cámaras del reality.

El escenario fue un yate en Cartagena, un plan que Valentinohabía prometido desde la semifinal de La casa y que según era para los del top 8 pero solo algunos fueron y otros cancelaron, presuntamente, por los desacuerdos entre ellos.

Artículos relacionados Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo se pronunció sobre la Selección Colombia tras ser su próximo rival en el Mundial 2026

¿Quiénes estuvieron en el yate de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia?

Días antes del encuentro, Valentino había confirmado en sus redes sociales que ya se encontraba en Cartagena preparando el paseo.

Pero también se conoció que algunos como Juanda Caribe y Mariana Zapata no irían por otros compromisos y asimismo Campanita.

A través de sus historias de Instagram, Valentino se mostró emotivo al mostrar que estaba inicialmente con acompañado por Nicolás Arrieta y, más adelante, registró la llegada de Alexa Torrex.

Emotivo mensaje de Valentino Lázaro tras el paseo en yate con exparticipantes de La casa de los famosos. (Foto: Freepik)

Con el paso de las horas también se confirmó la presencia de otros exparticipantes como Renzo, Sofía Jaramillo, Maikel, Beba y Lady Noriega.

Además de los exintegrantes, al encuentro también asistieron algunos amigos cercanos de Valentino.

Entre ellos estuvo su mejor amiga Cara Rodríguez, expareja del cantante Beéle, a quién se le vio haciendo varios videos con Maiker y cantando con Beba.

Y es que, en redes sociales, varios de ellos mostraron varios momentos de lo que fue el paseo que inicio en un hotel y luego se les vio en el yate compartiendo y disfrutando de la comida local.

Emotivo mensaje de Valentino Lázaro tras el paseo en yate con exparticipantes de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Valentino tras el paseo en yate de los exparticipantes de La casa de los famosos?

Tras terminar el encuentro, Valentino publicó un mensaje en sus redes sociales en el que recordó la promesa que había hecho durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Tecnología Cómo activar las alertas de sismos de Google en su celular tras fuerte terremoto en Venezuela

"Promesa cumplida. Por fin se hizo el yate que prometí en La Casa de los Famosos, y solo puedo decir gracias. Los que tenían que estar, estuvieron, y eso hizo que todo fuera perfecto", escribió.

En el mismo mensaje también aprovechó para agradecer a los que se animaron para asistir al reencuentro.